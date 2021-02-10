Бахрейн стал 24 страной, одобрившей "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Королевством Бахрейн в ускоренном формате (без дополнительных клинических исследований на территории государства). Это уже 24 страна, одобрившая применение вакцины из РФ​​​, передает телеканал "Россия 24".

По данным местных СМИ, "Спутник V" будет применяться в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer.

Ранее применение препарата "Спутник V" одобрили 23 страны, в том числе: Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, ОАЭ, Венгрия, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Ливан, Иран и другие.

Как сообщалось, в авторитетном научном журнале Lancet ранее вышла статья о результатах третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердивших ее высокую эффективность и безопасность.

Доказано, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%. "Спутник V" обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.