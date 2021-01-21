"Спутник V" зарегистрировали в Арабских Эмиратах

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Объединенных Арабских Эмиратах. Министерство здравоохранения и профилактики страны в рамках ускоренной процедуры одобрило применение препарата на своей территории.

О регистрации вакцины сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, при участии которого был разработан препарат.

"Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России", – цитирует сообщение фонда РИА Новости.

В настоящее время в ОАЭ продолжаются клинические испытания под надзором властей. В исследованиях участвуют 1 тысяча добровольцев.

Ранее 21 января стало известно, что "Спутник V" разрешили применять в Венгрии. Это первая страна Евросоюза, которая зарегистрировала российский препарат.