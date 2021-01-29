"Спутник V" зарегистрирован в Гвинее

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировала Республика Гвинея. Это вторая африканская страна, разрешившая использовать у себя этот препарат. Первой стал Алжир.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), регистрация прошла по ускоренной процедуре.

"Высокие показатели безопасности и эффективности делают "Спутник V" одной из наиболее востребованных вакцин против коронавируса на всех континентах, – уточнили в РФПИ. – Препарат создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и пользуется высоким доверием наших партнеров в Республике Гвинея".

Также в Фонде отметили, что "Спутником" привился президент Республики Гвинея Альфа Конде. Как заявил глава РФПИ, Фонд готов оказать африканской стране помощь в борьбе с распространением коронавируса.

В России препарат "Спутник V", созданный научным центром имени Гамалеи, зарегистрировали в августе 2020 года. Она стала первой в стране и в мире. Позже препарат зарегистрировали также в Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венесуэле, Сербии и ряде других стран. Первой в Евросоюзе использовать "Спутник V" на своей территории разрешила Венгрия.