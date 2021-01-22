Аргентинское правительство привилось "Спутником"

"Давайте сделаем это" – так о вакцинации у себя в Твиттере написал президент Аргентины Альберто Фернандес. Он привился российским "Спутником", поблагодарил институт Гамалеи за разработку и призвал других последовать его примеру.

Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины для людей старше 60 лет – президент как раз попадает в эту категорию. Вместе с ним прививку получил и министр здравоохранения Аргентины.

Прививочную кампанию пытаются ускорить в Великобритании. За последние сутки жертвами коронавируса там стали 1820 человек – это новый максимум. В королевстве экстренно открывают дополнительные центры вакцинации, для этих целей приспособили даже знаменитый Солсберийский собор. Ужесточают ограничения, теперь за участие в домашних вечеринках – штраф почти 900 евро. Северная Ирландия продлила локдаун до 5 марта – хотя изначально в королевстве рассчитывали выйти из карантина к середине февраля.

"Я думаю, пока рано говорить о том, когда мы сможем ослабить ограничения. 15 февраля – крайний срок, к которому мы должны успеть вакцинировать уязвимые группы населения. Это 15 миллионов человек. И мы должны успеть – пока привиты почти пять миллионов. А потом посмотрим, что делать", – заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Проблемы с поставками препарата теперь могут быть у тех, кто рассчитывал на индийский вариант британской вакцины. На заводе института сыворотки на западе Индии – одном из крупнейших в мире – сгорело здание, которое планировали использовать для расширения производства.

В Монголии коронавирус привел к отставке премьер-министра. Это произошло после массовых протестов, поводом к которым послужил снимок. Ковид обнаружили у женщины, которая только что родила. Ее вместе с ребенком тут же отправили в другую больницу. Без теплой одежды, обуви и средств защиты – прямо в больничном халате и тапочках. Такое отношение возмутило жителей страны, в итоге все правительство ушло в отставку.

В Ливане национальный карантин продлили до 8 февраля. В стране резко выросла смертность от ковида. Палаты интенсивной терапии, по данным властей, сейчас заполнены на 90%.

Правительство Нидерландов поддерживает идею ввести в стране комендантский час – с 9 вечера до половины пятого утра. В стране с середины декабря закрыты все магазины, кроме продуктовых, а также спортзалы и развлекательные заведения. Хотят ввести еще один обязательный экспресс-тест на коронавирус для тех, кто прибывает в страну. Его потребуется сдавать прямо перед посадкой на борт – в дополнение к ПЦР-тесту, сделанному за 72 часа до поездки.

А в Италии комнату для свиданий в госпитале неподалеку от Рима оборудовали пластиковой перегородкой и специальными рукавами, где пациенты могут обнять своих родственников. Встречи проводят раз в полчаса, чтобы персонал успел продезинфицировать помещение.