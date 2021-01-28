Генсек ООН надеется, что российская вакцина поможет миру в борьбе с пандемией

Российская вакцина от коронавируса может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией – об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения сертифицирует "Спутник V" настолько быстро, насколько это возможно. Тем временем из-за коронавируса все больше стран изолируются от внешнего мира.

Почти 90 развивающихся стран не будут иметь широкого доступа к вакцинам до 2023 года – такой прогноз содержится в докладе Economist Intelligence Unit. В исследовании говорится, что поставки в бедные регионы по глобальной схеме COVAX (ее поддерживает ВОЗ) могут замедлиться.

По условиям программы, государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных стран. Однако на практике это работает с перебоями.

Вакцины до сих пор не начали поступать в Зимбабве. В этой африканской стране наблюдается резкий всплеск заболеваемости. Есть опасения, что новый, более заразный вариант вируса пришел в страну, когда десятки тысяч зимбабвийцев, живущих в Южной Африке, вернулись домой на сезон отпусков. В Зимбабве прошли похороны сразу трех высокопоставленных чиновников, в том числе двух министров.

"Коронавирус преподал нам важный урок – все мы смертны. Пандемия не делает различий между сильными и слабыми, привилегированными и обездоленными, бедными и богатыми. Это неумолимая сила, которая приносит отчаяние", – вице-президент Зимбабве Константино Чивенга.

Равный доступ к вакцинам от коронавируса в мире оказался под угрозой – обеспокоены во Всемирной организации здравоохранения. По словам главы ВОЗ, недопустимо, чтобы более молодые люди проходили вакцинацию раньше, чем работники здравоохранения и пожилые.

"Появление новых штаммов делает еще более важным быстрое и справедливое внедрение вакцин . Подход под девизом "мне – первому" подвергает риску самых уязвимых людей в мире. Это также саморазрушительно. Эти действия лишь продлят пандемию, ограничительные меры, а в результате – страдания людей и экономики.”, – сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

На этом фоне продолжается скандал вокруг поставок вакцины от AstraZeneca в Евросоюз. ЕС требует товар в полном объеме – заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. Объяснения англо-шведской компании, которая ссылается на недостаток производственных мощностей, по словам еврокомиссара, вызывают возмущение государств ЕС.

"Мы переживаем пандемию. Мы теряем людей каждый день. Это не цифры, не статистика, – это люди с семьями, с друзьями и коллегами, которые тоже страдают. Фармацевтические компании, разработчики вакцин несут моральную, социальную и юридическую ответственность, и должны соблюдать обязательства", – заявила Кириакидес.

Ситуация в Европе обостряется. Франция готовится объявить очень жесткий локдаун – третий по счету. Париж предлагает рассмотреть на европейском уровне вопросы об ужесточении контроля на границах и введения санкций против авиакомпаний, которые не проверяют тесты на коронавирус у пассажиров перед посадкой в самолет, сообщил представитель кабмина Габриэль Атталь.

О закрытии границ с пятницы объявила Норвегия: в страну смогут въехать только подданные королевства. В Бельгии ужесточили режим въезда/выезда до 1 марта: необязательные поездки запрещены.

В Литве объявлено о продлении карантина до весны. Вакцинация в стране продвигается не без ошибок: сообщается о женщине, которой случайно вкололи 5 доз. Но главная обеспокоенность – доступность препаратов.

"Если у нас будет достаточно вакцины для двух третей населения Литвы, то есть надежда привить их к июлю. Но будет ли у нас столько вакцины? Сможем ли мы получить ее не в последний день, а равными частями в течение всего периода? Этого я не могу подтвердить", – заявила премьер-министр Литвы Ингрида Симоните.

Великобритания перешагнула планку в 100 тысяч жертв пандемии. В моргах не хватает мест. Правительство объявило об ограничении въезда в страну, чтобы снизить риск завоза новых генетических вариантов коронавируса. С выездом тоже все непросто.

"Я хочу, чтобы все поняли: выезд за границу с целью отдыха является незаконным, и мы будем обеспечивать соблюдение этого правила в портах и аэропортах, спрашивая людей, почему они уезжают. Если у них нет уважительной причины для поездки, придется вернуться домой", – сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Прорыв в вакцинировании надеется совершить новая американская администрация. Президент Байден объявил, что Соединенные Штаты закупят еще 100 миллионов двухдозовых вакцин у Pfizer и столько же у Moderna. По словам Джо Байдена, дополнительная партия будет доступна летом. Новая покупка увеличит запланированные поставки вакцины в США с 400 до 600 миллионов доз.

"Но жестокая правда заключается в том, что пройдут месяцы, прежде чем мы сможем сделать прививку большинству американцев. Месяцы. Все это время маски, а не вакцины, станут лучшей защитой от COVID-19. Эксперты говорят, что ношение масок до апреля спасет 50 тысяч жизней. Вот почему я прошу американский народ носить маски в течение 100 дней. ", – сказал президент США Джо Байден.

По его прогнозу, ситуация с пандемией может ухудшиться. Вероятнее всего, к концу февраля число умерших в США вырастет до полумиллиона.