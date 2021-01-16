Вакцинация в мире: триумф науки, но поражение солидарности

Число жертв коронавируса в мире превысило два миллиона человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Больше всего погибших в США, далее идут Бразилия и Индия. Генсек ООН призвал ведущие экономики проявить солидарность. Тем временем европейские страны столкнулись с нехваткой вакцин.

В городе Нантер близ Парижа вакцинация началась недавно, но в любой момент может завершиться. Желающих много, а вот вакцина на вес золота. Всем не хватает.



"Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится и дело пойдет быстрее. Мне повезло, я успел привиться. Но многих просто не записывают на вакцинацию. Либо недостаточно вакцин, либо недостаточно шприцев, либо я не знаю, что. У правительства даже нет нормального объяснения", – говорит фармацевт Сильвен Зана.



Сложная ситуация не только во Франции. Американская компания Pfizer объявила о сокращении поставок препаратов от своего немецкого партнера BioNTech на три-четыре недели. Причина – задержка строительства завода в Бельгии. Правительства Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции и Дании призвали Еврокомиссию разобраться: под угрозой вся компания вакцинации, в то время как ситуация далека от спокойной. Страны регистрируют один печальный рекорд за другим. Швеция перешагнула отметку в 10 тысяч умерших от коронавируса.



"Больше всего смертей в возрастной группе 70-79 лет. Больные младше 70-ти умирают сравнительно редко. Чем младше возрастная группа, тем ниже риск", – говорит Карин Тегмарк Виселл, глава департамента здравоохранения Швеции.



Премьер-министр Португалии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, предложил государствам-членам ЕС создавать резервы вакцин от коронавируса. По мнению Антониу Кошта, только это поможет обезопасить себя в случае сбоя поставок. Но из чего создавать резерв, если препаратов не хватает на текущие задачи? Еврокомиссия потребовала от Pfizer устранить задержки.



"Я сразу же позвонила генеральному директору Pfizer. Он объяснил, что производство задерживается на ближайшие недели, но заверил, что план по первому кварталу будет выполнен. Он обещал лично проследить за этим. Они в курсе, что для нас это очень сложная ситуация, поскольку первые прививки уже сделаны. Значит, сейчас мы обязаны сделать в течение четырех недель следующие", – говорит Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии.



Проблема не только в нехватке вакцин, но и в несознательности граждан. В Германии нарушителей карантина собираются помещать в своеобразную тюрьму, пишет таблоид Bild. По информации издания, в Дрездене оборудуют место принудительного проживания для злостных разносчиков коронавируса. Бывшее общежитие для беженцев огорожено колючей проволокой и охраняется полицией.

С начала пандемии от коронавируса в мире умерли больше двух миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения считает необходимым запустить программы вакцинации во всех странах в течение 100 дней.



"В некоторых странах Европы, Африки, Америки наблюдаются пики заболеваемости. Этому способствуют разные факторы, которые увеличивают риск заражения. Главная проблема – не удается прервать цепочки передачи внутри сообществ, а также на уровне домовладений", – говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Необходимо усилить сплоченность в борьбе с вирусом, заявил генсек ООН. Сам он планирует привиться на следующей неделе.

"На ведущих экономиках мира лежит особая ответственность. Однако сегодня мы наблюдаем вакцинный вакуум. Препараты быстро поступают в государства с высоким уровнем дохода, но в то же время в бедных странах мира вакцин нет вообще. Мы наблюдаем триумф науки, но поражение солидарности. Некоторые страны заключают сделки, закупая препараты сверх необходимости. Правительства несут ответственность за защиту своего населения, но вакцинация всего мира обречена на провал, что замедлит глобальное восстановление".



Критическая ситуация сложилась в бразильском штате Амазонас. В течение недели число заболевших там возросло почти в два раза. В результате закончились кислородные баллоны. Жители пытаются сами добыть кислород для своих родственников и привезти баллоны в больницу. Пациентов направляют на лечение в другие бразильские штаты. В Амазонас экстренно отправляют кислород из столицы и из соседних стран.