Хроники коронавируса: практически все страны ужесточают карантин

Президент Франции обратился к согражданам накануне введения в стране новых жестких ограничительных мер в связи с пандемией. Эммануэль Макрон призвал к сплочению. По решению правительства прекращается работа торговых центров и магазинов, все въезды и выезды за пределы ЕС запрещаются. Франция – далеко не единственная страна в Европе, где ужесточают ограничительные меры и закрывают границы.

Карнавала не будет. Впервые за долгие годы в эти дни Венеция пуста. Из-за пандемии праздник перенесли в онлайн. Для желающих принять участие создаются некие "виртуальные комнаты". Производители костюмов в растерянности: карнавальные маски продавать некому – вся планета ходит в медицинских.

"Маска всегда имела несколько функций: защищать, раскрывать, а также гарантировать анонимность. Теперь, как это ни парадоксально, мы не можем получить этот опыт. Мы вынуждены носить другие маски, которые блокируют свободу выражения. Этот год очень трудный для Венеции", – признается Гуалтьеро Даль Осто, производитель костюмов.

Италия, как и весь Евросоюз, страдает от задержек поставок вакцин. По официальным данным, в стране нехватка уже составляет 300 тысяч доз.

"Как видите, каждый день новости хуже, чем накануне. Если поставщик сократит или задержит поставку, не выполнив своих обязательств, мы не сможем продолжать вакцинацию", – считает Доменико Аркури, специальный комиссар Италии по ЧС.

В Европе вводятся новые ограничения на передвижение. С воскресенья Франция запрещает въезд и выезд со своей территории всем прибывающим из стран вне ЕС.

Германия ограничивает въезд из Британии, Ирландии, ЮАР, Бразилии, Португалии. Запрет вводится до 17 февраля и распространяется на самолеты, поезда, автобусы и водный транспорт.

"С полуночи действует новая мера безопасности от коронавируса. Федеральная полиция получила приказ проверить выполнение запрета на полеты из так называемых районов распространения вируса. В настоящее время это пять стран. Прибывающим из этих стран не разрешается въезжать в Германию", – заявил Реза Ахмари, пресс-секретарь полиции аэропорта Франкфурта.

Главы всех 16 земель Германии получили приглашение на встречу с Ангелой Меркель. Канцлер заявила, что хочет в понедельник обсудить с ними проблемы с развертыванием кампании по вакцинации.

Испания и Португалия временно восстанавливают контроль на сухопутной границе протяженностью в 1200 км. Мера вводится с воскресенья как минимум на две недели.

В последнее время в обеих странах – рост темпов распространения инфекции. В больницах Лиссабона на неделе десятками скапливались “скорые”, и пациенты ждали помощи более 15 часов.

"Мы живем в абсолютно невообразимый момент. Эти машины скорой помощи были перенаправлены из нескольких городов вокруг Лиссабона и из частных больниц", – рассказывает Анабела Оливейра, руководитель службы экстренной помощи

Сложная ситуация и в больницах Британии. По словам медиков, тяжелые пациенты с коронавирусом становятся все моложе, и эта тенденция пугает.

"Самое страшное, когда мы по утрам заполняет отчетность, и число умерших в реанимации превышает число переведенных в палату. Это просто невыносимо. И их возраст меньше, чем в первую волну. Тогда я думала: это могла быть моя мама, моя тетя. Теперь я думаю: это мог быть мой брат, мой парень", – признается Клэр Бендалл, врач-физиотерапевт.

Властям Великобритании и других стран следует отказаться от планов массовой вакцинации населения и ограничиться прививками только самым уязвимым категориям граждан, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату. К этому призывает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Делегация ВОЗ посетила больницу в Ухане, где в прошлом году лечили первые случаи заражения COVID-19, когда этому заболеванию еще даже не присвоили название. Визит проходит в обстановке секретности. Прессу близко не подпускают. Сами эксперты сообщали о планах посетить лаборатории и рынок в Ухане.

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 миллиона. До конца года континент должен получить один миллиард доз вакцины. В Марокко первыми прививают пожилых, но рассчитывают охватить всех граждан старше 17 лет. Кампания по вакцинации началась в Алжире. Накануне в страну доставили первую партию "Спутника V". Власти также планируют договориться о поставке вакцины от компании AstraZeneca.

На первом этапе в приоритетную группу вошли врачи, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, затем кампания будет распространена на другие категории населения. Вакцину "Спутник V" зарегистрировали для применения и в соседнем Тунисе.

Президент Мексики выступил с обращением к гражданам впервые после заражения коронавирусом. Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что критическая стадия болезни пройдена, а сам он не прекращал работу над государственными делами. Президенту пока еще непросто передвигаться по залам резиденции, но он делает усилие.

"Я рад возможности обратиться к вам. Кроме того, хочу выразить слова благодарности за проявления солидарности и заботы. Я благодарен моим коллегам по всему миру, которые звонили и присылали сообщения", – заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В США, которые остаются мировым лидером по числу зараженных и умерших от коронавируса, открываются все новые пункты вакцинации. Прививку можно получить даже не выходя из машины. С 1 февраля американцы будут обязаны носить маски в общественном транспорте, включая самолёты, поезда и такси, а также в аэропортах и на вокзалах. Невыполнение этого требования будет расцениваться как нарушение закона. Исключение сделано для детей младше двух лет и лиц с определёнными медицинскими противопоказаниями.