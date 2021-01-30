Недоступность вакцин от COVID-19 затягивает пандемию

Задержки в вакцинировании населения планеты отдаляют нас от конца пандемии, в мире будут сохраняться ее неконтролируемые очаги. Естественно, это осложнит борьбу с вирусом. По данным глобального исследования, проведённого центром Economist Group, программы вакцинации против COVID-19 в Китае и Индии продлятся до конца 2022 года из-за огромной численности населения. А 85 развивающихся стран не будут иметь широкого доступа к вакцинам до 2023 года. В основном эта проблема коснется африканских государств.

В то же время в некоторых странах запасы препаратов в разы превышают численность населения. Например, правительство Канады закупило вакцину от коронавируса в количестве, необходимом для вакцинации 154 миллионов человек, то есть почти в четыре раза больше общего числа жителей страны. По три дозы прививок на каждого подданного королевства запасли власти Великобритании. О дополнительных закупках недавно объявил президент США Джо Байден. Таким образом поставки вакцин в Соединенные Штаты увеличатся с 400 до 600 миллионов доз.

"Был создан механизм COVAX. Этот механизм, по сути, такой координатор перераспределения вакцинных препаратов и формирования больших заказов для производителей и с дополнительным инвестированием в их деятельность. На сегодняшний день через этот механизм COVAX в мире уже больше 2 миллиардов заявок на дозы, а производство пока многократно меньше во всех площадках всех вакцин, которые на сегодняшний момент есть", – сообщила Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, кандидат биологических наук.

Дефицит вакцин провоцирует серьезные конфликты. Между Великобританией и Евросоюзом назревает настоящая война за поставки прививок от коронавируса. Брюссель подозревает компанию AstraZeneca в том, что она отправила в Соединенное Королевство дозы, предназначавшиеся для стран ЕС. На континенте уже столкнулись с нехваткой вакцин. Временно приостановлена прививочная кампания в Мадриде, на очереди – Париж.

"За пределами Российской Федерации мы видим примеры невероятного геополитического эгоизма. Механизм COVAX, собственно, и создан для того, чтобы обеспечить равный доступ, но пока он буксует ровно потому, что геополитический эгоизм превалирует и не позволяет справедливо распределять вакцины. Поэтому мне нравится позиция России, в этой связи она удивительно гуманна", – подчеркнула Лариса Попович.

Россия пошла на беспрецедентные шаги. Мы даем технологии и помогаем развивать производства на тех площадках, где регистрируются наши вакцины. В частности, производственные мощности по "Спутнику V" разворачиваются в Индии, Корее и Казахстане. Никто из производителей этого больше не делает, остальные занимаются коммерческим сбытом, зачастую не справляясь с объемами. Из-за недопоставок обещанных по контрактам вакцин в Европе разыгрывается целая драма. И в этом плане российский подход – гораздо более конструктивен.

"Мы боремся с очень серьезными последствиями, мы противостоим развитию этой эпидемии в куда более мощную и куда более разрушительную по последствиями волну. Поэтому когда мы распространяем эти вакцины, мы обеспечиваем доступность в тех странах, которые в других случаях вообще ничего бы не получили, мы тем самым ставим заслон развитию этой инфекции. Потому что любая инфекция границ не знает", – отметила Лариса Попович.

Ранее в ВОЗ не исключили, что второй год пандемии может оказаться более трудным, чем первый, учитывая динамику распространения инфекции, а также появление новых штаммов коронавируса. Так что сделать прививку доступной для любого жителя планеты – в наших общих интересах.