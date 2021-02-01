Европа не справляется: странам не хватает вакцин от COVID-19

Уже пострадавший из-за дефицита вакцин Евросоюз просит делиться всех, кто согласится. Брюссель, несмотря на Brexit, обращается к Лондону, а в Берлине готовы дать "зеленый свет" российской "Спутник V".

С понедельника правительство Германии попыталось начать новую жизнь — перестать уже спасать всю Европу и заняться собой. Уступая давлению, Ангела Меркель собрала в онлайне руководителей всех федеральных земель и вызвала на виртуальный ковер производителей вакцин, чтобы они сказали, когда, где и сколько доз будет в наличии.

Кампания по вакцинации, которую в немецких СМИ называют главной катастрофой пандемии, в Германии идет уже больше месяца. Полный цикл из двух прививок прошли 532 тысячи человек. При сохранении темпов 70 процентов населения страны, к этой цифре стремятся, будет вакцинировано не к концу лета, а к началу 2030 года. Региональное руководство в тихой панике — немцы, закрытые на жесткий карантин с конца прошлого года, пока еще терпят, но могут и перестать. Будет как у соседей, где термин "ковид" и его производные закрепились не только в медицинских, но и в полицейских отчетах.

В Нидерландах на прошлой неделе начались массовые выступления против антиковидных ограничений. Теперь они перекинулись на Венгрию и на Австрию. Демонстрация противников локдауна, которых, по данным полиции, было пять тысяч, парализовала центр Вены.

В Брюсселе в ходе воскресных столкновений с полицией задержаны около пятисот человек. Ожесточение растет — у людей изымают ножи и зажигательные смеси. Власти отвечают дубинками, газом, водометами и наступлением на свободы, которые гарантированы Евросоюзом.

Во Францию теперь просто так не въехать. Вот кадры, снятые на ее границе с Германией. Тем временем франко-итальянская граница на время оказалась вообще наглухо перекрыта баррикадой, которую соорудили сезонные рабочие департамента Савойя, которые требовали открыть горнолыжные курорты.

Еще из новостей дня: альпинистов, застрявших на высочайшей горе Шотландии, спасли и тут же оштрафовали за нарушение локдауна. В английском графстве Суррей произошла вспышка южноафриканского ковида, причем у людей, которые в Южной Африке не были и ни с кем из побывавших там не контактировали.

Дом престарелых в испанской провинции Толедо в полном составе заболел коронавирусом. Из 78 человек семеро скончались. Особенность ситуации в том, что все пожилые люди получили первую прививку вакцины Pfizer/BioNTech.

Еще одна оксфордская вакцина от компании AstraZeneca демонстрирует крайне низкую эффективность (порядка 8 процентов) у категории старше 65 лет. Но и этих вакцин не хватает.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и баварский премьер Маркус Зедер прямо указывают на альтернативу.

"Европейским регулирующим органам следует проверить как можно скорее российскую и китайскую вакцины. Если они соответствуют всем нормам безопасности и эффективности, мы должны использовать также и эти препараты.”

"Если вакцина безопасна и эффективна, то неважно, в какой стране она была произведена. Она также может помочь справиться с пандемией”

Британский производитель AstraZeneca, чья разработка была сертифицирована в Европе на прошлой неделе, срывает поставки. Это стало причиной конфликта между Лондоном и Брюсселем, который угрожал заблокировать экспорт вакцины Pfizer на острова. Пока ситуация успокоилась тем, что оксфордская компания обещала отправить в Европу не 31, а 40 миллионов доз вместо обещанных 80 миллионов. Если послушать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, то кажется, что совсем беда:

"Мы добились хороших результатов. Конечно, в феврале и марте у нас будет сложный этап. Во втором квартале мы получим вакцину Johnson & Johnson. Фармацевтические компании преодолеют первоначальные трудности, тогда мы сможем ожидать значительно большего количества доз".

Впрочем, эти реляции уже никого не могут ввести в заблуждение относительно талантов Урсулы фон дер Ляйен. Пресса заполнена критикой действий Еврокомиссии и ее председателя, которая, по всей видимости, обязана своей яркой карьерой исключительно близкому знакомству с Ангелой Меркель. Самой большой ошибкой канцлера было довериться организаторским способностям фон дер Ляйен.

Лучше всего ситуацию характеризует документ, который получили участники онлайн-конференции под председательством Меркель: до конца года производители обещают поставить в Германию 323 миллиона доз. 2/3 от запланированного объема придутся на третий и четвертый кварталы текущего года. Это ставит под сомнение то, что Германии, как и в целом ЕС, удастся выработать коллективный иммунитет до конца этого года. До сих пор массовой вакцинация остается только на словах. Исходя из этого можно предположить, что информационный фон в Европе в наступившем месяце будет таким же беспокойным, как и январский.