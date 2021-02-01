Опасный флешмоб: протесты ковид-диссидентов приобретают рискованные формы

Десятки задержанных и пострадавших – так полиция в европейских странах разгоняла в эти выходные митинги, которые устроили так называемые ковид-диссиденты. Тысячи человек выступают против ограничений.

С так называемыми ковид-диссидентами во Франции не церемонятся. Спецназ быстро и жестко разгоняет толпу. В ход идут все спецсредства: дубинки, слезоточивый газ, водометы. Да так, что на ногах не устоять.

Среди пострадавших есть журналисты, которые освещают протесты против законопроекта "О глобальной безопасности" и закона по биоэтике. Но даже их силовики не щадят: на фоне пандемии коронавируса власти объявили комендантский час с шести вечера до шести утра. Контроль за его соблюдением усиленный – только за эти выходные оштрафовали шесть тысяч нарушителей.

"С понедельника мы будем пристально следить, чтобы супермаркеты не были переполнены. А все компании должны перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Французы должны понимать: если они выйдут на улицу без веской причины и без особого разрешения, то будут платить штрафы", – сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Похожая обстановка в Нидерландах. Уже третьи выходные подряд сотни митингующих выступают против ограничительных мер. Премьер-министр страны назвал протесты преступным насилием. В итоге – десятки задержанных. В Амстердаме полиция разогнала демонстрацию всего за несколько минут. Дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули.

Уже неделю в соцсетях говорят о девушке, которая попала под струю водомета. Пострадала так, что медики наложили ей 15 швов.

А в бельгийской столице ковид-диссидентов обездвиживали жесткими силовыми приемами. Сотни человек задержаны. Массовые акции в стране запрещены. Даже на железнодорожных вокзалах выставлено полицейское оцепление. Задача – найти и обезвредить потенциальных митингующих.

Ковидоскептики собрались и в Вене, несмотря на запрет на проведение митингов. Австрийцы считают избыточными меры, предпринимаемые правительством. Третий строгий локдаун, который включает закрытие всех предприятий и ограничение на передвижение, продлен до 7 февраля.

В столице Венгрии негодуют представители гостиничного бизнеса. Строгий карантин продлили еще на месяц – до 1 марта. Организаторы митинга призывают участников к неповиновению властям.

"Мы здесь как налогоплательщики и предприниматели. Мы хотим работать", – говорит организатор митинга Силард Эксеньи.

В Праге ковид-диссиденты собрались на Вацлавской площади. Заявляли, что устали от ограничений, которые называли издевательством. Мол, они не дети и сами решат: что опасно для их здоровья, а что нет.

А в США полиция еле успевает разгонять демонстрации. На этот раз неспокойно в Калифорнии, где ковид-диссиденты утверждали, что вообще не верят в существование смертельного вируса и требуют отменить все защитные меры.