Ковид в Европе: во Франции снова думают о локдауне, Нидерланды протестуют

В мире насчитывается уже свыше 99 миллионов зараженных коронавирусом. В Мексике COVID-19 выявили у главы государства: симптомы у Лопеса Обрадора легкие, он находится под наблюдением медиков в своей резиденции. В Аргентине "Спутником V" привилась вице-президент. Накануне Кристина Фернандес де Киршнер получила первую дозу российского препарата.

Израиль ввел очередной локдаун, закрыв на неделю внешние границы. Таким образом там хотят не допустить проникновения новых штаммов вируса. А вот в Германию проникла новая – бразильская – мутация, которая считается одной из самых заразных. Первый пациент с этой формой коронавируса выявлен во Франкфурте.

Судя по всему, на крайние меры вновь пойдет и Франция. Власти задумались о третьем по счету локдауне. Сейчас распространение инфекции не останавливает даже то, что гражданам страны полдня запрещено выходить на улицу.

Жителей Австрии с сегодняшнего дня обязали носить респираторы вместо масок в общественных местах. Нарушителям грозит штраф в размере 25 евро.

В Нидерландах введение комендантского часа вылилось в массовые беспорядки.

В Амстердаме работали водометы, в Эйндховене применяли слезоточивый газ – для голландской полиции это были непростые выходные. В субботу, 23 января, протестующие сожгли мобильный центр тестирования, в воскресенье, 24-го, разгромили магазины на центральном вокзале.

30 арестованных, 3600 штрафов – молодежь протестует против комендсткого часа с 9 вечера до 4 утра. В Нидерландах его ввели впервые.

Карантин – не всегда приговор, и итальянский регион Ломбардия с решением правительства "отправиться в красную зону" поспорил. Успешно. Это была ошибка, признал научный комитет. Данные о заболевших и выздоровевших за прошлую неделю неправильно посчитали, но сколько стоил этот просчет – даже невозможно представить. Неделя на карантине – это миллионы убытков. Ломбардия – крупнейшая экономическая зона страны.

Статистика, подсчеты – сегодня это важно не только для того, чтобы понять кого отправлять на карантин, а кого выписывать. Весь год Европа следила за кривой заболеваемости, сегодня – за количеством вакцинированных. В Италии это 1,4 миллиона.

В Британии почти 6 миллионов человек, и главное – пожилые, три четверти британцев, тех, кому за 80 – привиты.

Реорганизуя производство, компания Pfizer на этой неделе сократила поставки вакцины в некоторые Европейские страны, и прививка стала на вес золота.

В Испании в отставку подал начальник Генштаба – из-за несоблюдения протокола: он использовал служебное положение, чтобы сделать прививку раньше, чем положено. Возможно, не он один. Теперь в стране спорят, вызывать ли провинившихся на вторую дозу или нет.

Вакцинировать и тестировать – для возвращения к обычной жизни это тоже важно. Словакия приняла помощь Польши: в пятницу в Братиславу прибыли десятки врачей, чтобы помочь провести национальный скрининг. Он продлится до 27 января