Рост заболеваемости и проблемы с вакцинами: ситуация с COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от коронавируса в мире достигла максимума за все время пандемии. За последнюю неделю умерли почти 94 тысячи человек. Особенно заметным оказался рост в Северной и Южной Америке — на 15 процентов, в Европе — на 2 процента, в Юго-Восточной Азии — на 4 процента.

В Китае власти снова принимают чрезвычайные меры — теперь в Пекине. Из-за 40 выявленных инфицированных, в том числе двух с особо заразным "британским" штаммом ковида, правительство закрыло крупнейший район столицы Дасин и запустило тотальную проверку прилетевших из-за рубежа после 10 декабря. Кроме того, с 23 января школьники Пекина переводятся на дистанционное обучение.

Ирландия сообщила, что отменяет традиционный парад на день святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Нидерланды готовятся ввести первый комендантский час со времен Второй мировой войны. Он будет действовать с 20:30 до 4:30. Также запрещаются все авиарейсы не из стран шенгенской зоны, в том числе из Британии и ЮАР, чтобы не допустить распространения нового штамма ковида.

Французские власти выпустили предупреждение о том, что обычные тканевые маски не спасут ни от сверхзаразного британского вируса, ни от бразильского или южноафриканского варианта.

Особо заразный "британский" штамм вируса захватил уже 60 стран. Ситуация в Германии тяжелая — правительство вынужденно продлевает жесткие ограничительные меры до середины февраля, но всего этого явно не хватает, чтобы сдержать распространение. Отсюда и предположение, что обычные маски от вируса не эффективны. Теперь обязательными станут респираторы с высокой степенью защиты, которые еще нужно пойти и самому где-то достать.

"Ношение масок будет обязательным в общественном транспорте и в магазинах. Школы и детские сады останутся закрытыми, потому что новая мутация вируса активнее распространяется среди детей и подростков", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В Нидерландах растет недовольство на фоне жестких мер. В четверг, 21 января, в стране, возможно, объявят введение комендантского часа. Мера непопулярная, но, похоже, неизбежная.

В Испании ковид-пациентами заняты 80 процентов коек в реанимациях. Врачи не выдерживают — у 28 процентов работников депрессия, у 15 процентов — психические расстройства от интенсивности и продолжительности работы.

Во Франции цифры тоже ползут вверх. Индекс распространения вируса к февралю может подняться до отметки 2, то есть один больной будет заражать еще двоих здоровых. Очередной пик в больницах ожидают в середине следующего месяца, а пока фиксируют первые смерти среди тех, кто получил вакцину. Пятеро пожилых людей скончались после того, как их укололи субстанцией от Pfizer и BioNTech. Министерство здравоохранения уверяет, что связи между прививкой и летальным исходом нет — дело в преклонном возрасте, но скептицизм доминирует.

Замедляют кампанию по вакцинации еще и сбои в поставках. Компания Pfizer во второй раз за последние десять дней объявила о сокращении обещанных поставок. Вначале они списывали это на огромный объем заказов. Теперь предлогом стало успешное применение бельгийцами специальных шприцов, которые позволили извлекать из флакона не пять доз, как было раньше, а сразу шесть. Значит, можно экономить на контейнерах, решили в компании и постановили отправить Королевству не 92 емкости, а лишь 76.

Фландрия вынуждена остановить вакцинацию. Под вопросом вторая доза для тех, кого уже укололи.

Италия за срыв поставок подает на Pfizer в суд. В Канаде поставки упали на 75 процентов, потому что везут не с американских заводов, которые находятся в паре часов езды, а из Европы. Власти стараются держать лицо, уверяя, что к сентябрю привиться смогут все желающие, а на местах все громче слышны крики о помощи, обращенные напрямую к американскому президенту Байдену.

Французского аналога пока ждать не приходится. Компания Sanofi сокращает рабочие места и занимается реорганизацией.

Сербы первыми в Европе стали применять китайскую прививку Sinopharm и ждут 250 тысяч доз российской "Спутник V". Не исключено, что на фоне перебоев она в итоге будет допущена на общий европейский рынок. Экспертиза начнется в феврале.

Разговоры о ковидном паспорте в ЕС считают преждевременными, но две авиакомпании Etihad и Emirates решили начать тестировать такой цифровой пропуск на своих рейсах в ближайшее время. Мобильное приложение будет содержать данные пассажира о прививках и анализах, а заодно и правила посещения каждой из стран. К этой системе из европейцев готовы присоединиться Iberia и British Airways.