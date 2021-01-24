Срыв поставок вакцины и новые ограничения: как развивается ситуация с COVID-19 в мире

В Канаде "британский" штамм коронавируса атаковал в первую очередь дома престарелых. В одном из них, расположенном в провинции Онтарио, умерли 32 человека. Заболели же практически все. Власти заявили, что необходимо быстрее и эффективнее отслеживать распространение новой мутации.

Вслед за компанией Pfizer, сократившей поставки вакцины в Европу, позиции сдает еще один фармацевтический гигант. О таком же решении объявила компания AstraZeneca, которая должна была получить сертификат Евросоюза в начале февраля, а до конца марта поставить 80 миллионов доз препарата. Теперь говорят: смогут направить лишь в три раза меньше – только 30 миллионов. При этом никаких гарантий, как и четкого графика поставок, по-прежнему нет. Срыв контракта объясняют производственными проблемами.

На фоне этих сообщений французский регулятор рекомендовал увеличить интервал между первой и второй прививкой до шести недель, чтобы охватить на первом этапе как можно больше жителей.

В Великобритании этот срок и вовсе решили растянуть до трех месяцев. Но, если производители AstraZeneca такой интервал допускают, то препарат Pfizer на подобное не рассчитан, уверены британские медики. Нельзя гарантировать, что после такой паузы вакцина сработает как надо.

"Мы написали главному врачу страны с просьбой пересмотреть решение, учитывая рекомендации ВОЗ и тот факт, что ни одна другая страна в мире не ввела интервал в 12 недель, как это сделала Великобритания. Я имею в виду, что другие страны тоже страдают от нехватки вакцины. Но их ученые придерживаются рекомендаций производителя и ВОЗ о максимальном интервале от 2 до 40 дней", – говорит председатель совета Британской медицинской ассоциации Чаанд Нагпаул.

В Европе продолжают ужесточать ограничения. В столице Норвегии впервые после начала пандемии коронавируса COVID-19 закрыли все магазины, кроме продуктовых. Не работают рестораны и спортзалы. Школьников перевели на удаленку.

Соседняя Финляндия с 27 января усиливает пограничный контроль – всем въезжающим нужно пройти тест прямо на границе.

В Бельгии жителям запретили выезжать за границу в отпуск. Распоряжение действует до марта.

В Тунисе еще на месяц продлили все ограничения, в том числе и комендантский час. Выходить на улицу запрещено с 8 часов вечера до 5 часов утра. Нельзя собираться группами, а также перемещаться между провинциями. При этом кафе и ресторанам разрешили открыться при условии, что они будут заполнены не более чем на треть.

Первый с начала пандемии локдаун ввели в Гонконге. Правда, распространяется он на отдельные районы, где проживают самые бедные. 10 тысяч человек за двое суток обязаны пройти тестирование.