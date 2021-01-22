Джонсон назвал "британский" штамм COVID-19 более смертельным

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что мутация коронавируса, обнаруженная в их коронавирусе, является более смертельной. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции.

Советник при правительстве Соединенного Королевства Патрик Валланс указал на то, что у нового подвида COVID-19 уровень летальности может быть на 30 процентов выше, чем у "классического".

Прямая трансляция пресс-конференции велась в Twitter Бориса Джонсона. Во время нее политик также заявил, что карантин в стране не закончится в ближайшее время. Премьер отметил, что в Соединенном Королевстве по-прежнему высокий уровень заболеваний.

Джонсон обратил внимание на то, что вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против обнаруженной мутации коронавируса.

В настоящее время Великобритания находится на первом месте в мире по показателю смертности от инфекции.