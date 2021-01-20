В Тунисе продолжаются массовые беспорядки

В Тунисе в 15 городах, в том числе в столице, столкновения манифестантов и силовиков. На фоне экономического кризиса и массовой безработицы демонстранты требуют отставки правительства. Не помогло и то, что на прошлой неделе премьер сменил сразу 11 министров.

Это Авеню Хабиба Бургида, центральная магистраль Туниса. Январь 2021 года. Лишь десятки полицейских машин и уборщики.

А вот так авеню выглядела ровно десять лет назад. Именно здесь произошла так называемая Жасминовая революция и по сути началась и вся "арабская весна". Выйти в годовщину этого события на улицы тунисцы не смогли.

"Вы знаете, почему они ввели этот карантин и комендантский час? Потому что ситуация у нас накалена, и коронавирус тут ни при чем. Они боятся протестов, все устали и недовольны", – говорит житель Туниса Рами.

"Первое оскорбление они нанесли людям, которые погибли и были ранены десять лет назад, здесь, на улицах. Второе – лично нам! Мы не можем почтить их память", – говорит прохожий.

Карантин в Тунисе ввели всего на 4 дня, и начинался он 14 января, в годовщину революции. Слишком короткий локдаун, чтобы остановить пандемию, но, как думали власти, достаточно долгий, чтобы сдержать протесты. Не получилось. На улицы люди выходили после 16 часов дня, сразу после наступления комендантского часа.

"Удар пришелся по туристической отрасли, где занято много населения больше 10 процентов. И локдауны сказались на социально-экономическом положении населения. Те пакеты, которые предоставляло государство, оказались недостаточными", – говорит арабист, эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Тарасенко.

Беспорядки захлестнули уже 15 городов страны, включая курортный Сусс. В провинции Сильяна, Кассерин, Бизерта и Сус ввели армейские подразделения. Для разгона демонстрантов полиция применяет слезоточивый газ. Задержаны уже около тысячи человек.

На улицах появляются баррикады. Протестующие поджигают автомобильные покрышки, перекрывая дороги. Бьют витрины и припаркованные автомобили. Эти протесты в Тунисе называют революцией голодных.

"Они боятся пандемии? Тогда почему они не ввели карантин раньше? Они боятся людей! Они боятся потерять свою власть. А страдают сейчас от их действий обычные люди. Чиновники-то свое получат, а мне никто не заплатит, если я не выйду на работу", – говорит протестующий.



Беспорядки и в городе Бизерта, в часе езды от столицы. Его называют самым русским городом Туниса, там живет довольно большая русская диаспора. По последним данным, россияне в ходе беспорядков не пострадали, задержанных нет.

"На данный момент на фоне происходящих в Тунисе событий в посольство не поступало информации от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка. За консульской поддержкой граждане также не обращались", – заявил пресс-атташе посольства России в Тунисе Султан Агаметов.

На третий день беспорядков, чтобы призвать протестующих к миру, на улицы вышел президент Туниса.

"Я хочу обратиться ко всем тунисцам: не разрешайте сейчас вас использовать и провоцировать. Не нападайте ни на кого, не наносите ущерба имуществу, в том числе государственным институтам", – призвал президент Кайс Саид.

"Будем надеяться, что страна переварит этот не первый и не последний кризис в истории. Важно, чтобы государство не опиралось на жандармские функции и не превратило программы соцразвития в чистый популизм, как это было в 2011 году", – говорит Дмитрий Тарасенко.

В 2011 году причиной протестов в Тунисе, как и сейчас, были безработица и падение доходов. А символом революции и первой жертвой стал молодой торговец овощами Мохаммед Буазизи. В знак протеста против нищеты и произвола полиции он поджег себя у здания мэрии. Тогда волнения закончились отставкой президента и формированием правительства национального единства. Глава тунисского государства бежал в Саудовскую Аравию.

А дальше – протесты в Египте и Йемене, война в Ливии и убийство Каддафи, многолетняя война в Сирии, восстание в Бахрейне, массовые протесты в Алжире, Ираке и еще десятке стран Африки и Ближнего Востока. "Арабская весна" началась зимой 2011 года, и во многих странах ее отголоски слышны до сих пор.