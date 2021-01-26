В Тунисе участники беспорядков пытаются штурмовать парламент

В Тунисе массовые протесты переросли в штурм здания парламента, сообщает со ссылкой на агентство "Аль-Хадат" телеканал "Россия 24". По информации агентства, силовикам пока удалось отразить натиск демонстрантов. О пострадавших не сообщается. При столкновениях стороны используют коктейли Молотова и слезоточивый газ.

Протесты в Тунисе длятся уже более 10 дней, задержаны свыше 1200 человек. При этом в правоохранительных органах отмечают, что им удалось задержать лишь меньшую часть тех, кто занимался вандализмом и грабежами. Участники акций требуют отставки правительства, а также "прекращения репрессий" и освобождения задержанных ранее протестующих. Протестующие жгли автомобильные покрышки, громили магазины и строили баррикады на улицах.

Массовые беспорядки начались в тунисской столице и пяти провинциях 16 января 2021 года, накануне десятилетия "арабской весны" – "жасминовой революции". В том числе вышедшие на улицы были обеспокоены тем, что больницы переполнены заболевшими COVID-19. Медики опасаются, что после уличных акций заболевших коронавирусом станет еще больше.

Для защиты частной собственности и государственных объектов в столицу страны 17 января были введены армейский подразделения.

25 января беспорядки вспыхнули с новой силой после того, как в тунисском городе Сбейтла скончался один из раненных на прошлой неделе демонстрантов.

Причиной конфликта, по мнению министра по социальным вопросам правительства Туниса Мохамеда Трабелси стали разногласия между выдвигающими популистские лозунги партиями, а также борьба за раздел полномочий между парламентов и правительством, вместо решения ими проблем бедности, безработицы и работы над экономическим развитием страны.

"Экономическая ситуация плохая, а политическая ситуация еще хуже, ‑ отметил Тралбеси. ‑ Тунисская демократия в своем нынешнем виде достигла точки насыщения и даже усталости. Нам необходимо заново оценить опыт демократии, чтобы провести необходимые конституционные политические реформы и добавить новые измерения в понимание демократии".