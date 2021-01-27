Беспорядки в Ливии: в полицейских бросили боевую гранату

Протесты в Триполи продолжаются третий день. Демонстранты недовольны ограничениями, введенными из-за коронавируса, и глубоким финансовым кризисом, который длится в стране уже больше года.

К вечеру 27 января беспорядки в ливийской столице приняли форму боевых действий. На территорию мэрии летят бутылки с зажигательной смесью, слышны взрывы и выстрелы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Джадид"

Полиция сначала использовала для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы, потом начали стрелять в воздух. Участники митинга в ответ подожгли мусорные баки и покрышки, блокировав дороги, ведущие к мэрии.

Сообщается, что против стражей порядка неизвестные применили боевую гранату. По предварительным данным, пострадали девять силовиков.

По информации ливанского Красного креста, в ходе беспорядков в Триполи пострадали 82 человека. Пятнадцать раненных доставлены в больницы, еще 67 помощь оказана на месте.