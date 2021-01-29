Нервы сдают: протесты и нарушения карантина отмечены по всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от COVID-19. Какую именно вакцину он выбрал, не сообщается. Сразу после процедуры Гуттереш выступил перед журналистами в Нью-Йорке и призвал всех последовать его примеру.

В беспорядках в ливанском городе Триполи счет пострадавшим уже идет на сотни. Сообщается об огнестрельных ранениях. Перебрось обратно полиции дымовую шашку – такую "игру" затеяли протестующие. В итоге правоохранители применили слезоточивый газ.

Причиной волнений во втором по величине городе страны стало недовольство ограничительными мерами. Высший совет обороны продлил чрезвычайное санитарное положение в Ливане до 8 февраля. В Триполи уровень безработицы достиг 60 процентов, обстановка накалилась до предела.

"Мы все равно умираем, так что лучше уж смерть на демонстрации. Нам надоело вранье про коронавирус", – говорит протестующий.

Акции против локдауна продолжаются и в Нидерландах. Полиция задержала более полусотни человек, в основном за подстрекательство к беспорядкам в Интернете. Кроме того, есть задержания за нарушение комендантского часа. Параллельно идут суды. В основном демонстрантов приговаривают к непродолжительным или условным срокам и общественным работам. У тех, кто участвовал в погромах и грабежах, замораживают банковские счета и изымают имущество в пользу пострадавших предпринимателей. Причина беспорядков все та же: люди устали терпеть коронавирусные ограничения.

Между тем, с вакцинами, которые должны положить конец локдаунам, в Европе по-прежнему проблемы. Главная беда – пробуксовка поставок от AstraZeneca. Еврокомиссия инициировала проверку бельгийского завода фармкомпании. Официально детали внепланового визита не разглашают. Но пресса сообщает: инспекторы хотят убедиться, что задержка действительно связана с производственной проблемой на предприятии.

"Ревизию проводят власти Бельгии. Мы не комментируем причины, почему она проводится, какова цель. Пока рано давать комментарии по итогам проверки", – пресс-секретарь Еврокомиссии Штефан Де Керсмекер.

Параллельно в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской компании Pfizer. Задержки могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации к июню-августу 70 процентов населения ЕС.

Население между тем откровенно саботирует ограничения. Пресса пишет про немку, которую власти Австрии оштрафовали за нарушение карантина. Сумма внушительная: почти 11 тысяч евро. Зараженная коронавирусом была обязана соблюдать самоизоляцию, однако вместо того, чтобы остаться дома, она пошла по магазинам, вынесла мусор и воспользовалась такси.

Французская полиция проводит расследование после вечеринки полицейских прямо в участке в нарушение комендантского часа. На видео правоохранители без масок танцуют "Макарену". Правительство Франции рассматривает более жесткие меры на фоне появления новых и более заразных штаммов. Власти ожидают рост числа новых случаев заболевания в ближайшие несколько дней, несмотря на действующие ограничения.

В Таиланде иммиграционная и туристическая полиция провели рейд в одном из баров на острове Пханган. В заведении обнаружили бурную вечеринку с алкоголем.

"Наш полицейский участок должен продолжать информировать о том, что коронавирусные ограничения все еще действуют. Мы их пока не ослабляем. Мы должны сделать так, чтобы все иностранцы были в курсе", – говорит начальник полицейского участка Панья Ниратиманон.

В результате рейда задержаны более ста человек, в том числе 89 иностранцев. Среди них есть и граждане России.

"Я хотел извиниться. Кто-то сделал видео и выложил в Интернет, мне очень жаль. Никто не хочет создавать проблем или нарушать правила. Мы все любим Таиланд. Мы живем здесь. Извините все", – говорит турист Дмитрий Копылов.

По обвинению в нарушении ограничительных мер задержанным может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 1,3 тысячи долларов.