Хроники коронавируса: европейцы бунтуют и диссидентствуют

Водометы и слезоточивый газ – против тех, кто недоволен ограничениями. В Нидерландах жители сразу нескольких городов вышли на акции протеста. Разгромили несколько магазинов и сожгли мобильный центр тестирования. Недовольны локдауном и комендантским часом.

Полиция Лондона разогнала нелегальную вечеринку. В железнодорожном ангаре собрались три сотни человек. Организаторы заперли дверь, так что помещение пришлось взламывать. Большинство гостей успели сбежать. Но около сотни получили штрафы за нарушение карантинного режима – 200 фунтов стерлингов.

В Германии – первые увольнения за отказ привиться от коронавируса. Семерых сотрудников лишил работы глава частной компании по уходу за инвалидами и престарелыми. Пояснил: клиенты относятся к уязвимым группам, поэтому от сотрудников требовалось соблюдать максимальные меры безопасности. После увольнения начальнику неизвестные стали угрожать расправой.

В Гамбурге из-за вспышки коронавируса на карантин отправили порядка 500 сотрудников компании Airbus. Болеют два десятка человек, на заводе пытаются выяснить, как инфекция попала на предприятие.

Власти Франции готовятся ввести уже третий по счету локдаун. Причина – британский штамм коронавируса, который распространяется очень быстро. По информации французских изданий, о карантине объявят в ближайшие дни.

В Португалии в условиях жесткого локдауна прошли президентские выборы. Там разрешили досрочное голосование и открыли дополнительные участки, чтобы уменьшить скопление людей. Кроме того, избирателей просили приносить свои ручки.

В Чехии владельцы десятков ресторанов и кафе нарушили карантин и открыли свои заведения. Говорят, что иначе обанкротятся и готовы даже заплатить штраф 765 евро.

"Мы хотим поддержать все малые предприятия, которые пострадали от ограничительных мер правительства. И что самое главное – эти меры бессмысленны! Пабы закрыты, но число инфицированных продолжает расти, так что это явно не из-за пабов", – уверен Властимил Бенеш, владелец паба.

При этом обнаружили лазейку в законе, которая поможет избежать наказания. Собираются зарегистрировать своё политическое движение. Тогда клиенты будут приходить в рестораны и кафе на собрания первичных организаций, а они в Чехии не запрещены.

Венецианский карнавал, который должен был начаться 30 января, в этом году пройдет в онлайн-формате. Все массовые мероприятия – шествия и маскарады – отменены. Но на сайте карнавала организаторы пообещали создать специальные виртуальные комнаты, где все желающие смогут продемонстрировать свои маскарадные костюмы.