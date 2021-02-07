Европейцы активнее участвуют в протестах против локдауна

Тем, кто едет в Великобританию, возможно придется проходить три или даже четыре теста на коронавирус, каждый из них оплачивать. Один до перелета, второй – сразу после, третий в конце десятидневной изоляции. Ее можно сократить вполовину, сдав тест на пятый день. Четыре теста стоят 600 фунтов стерлингов – примерно 60 тысяч рублей. А что же в мире?

Впервые в истории полностью онлайн. Один из старейших в Европе карнавалов – Венецианский - в этом году пройдет за экранами компьютеров и смартфонов, а не на улицах города. Прямые трансляции и специально записанные программы.

Всем, кто хочет продемонстрировать неизменные атрибуты карнавала – костюм и маску, предоставлены специальные "виртуальные комнаты". Убытки для Венеции исчисляются миллионами евро. Особенно пострадали мастерские, которые занимаются изготовлением масок и костюмов.

"Медитируй в знак протеста" – решили в Барселоне. Сотни людей вышли на центральную площадь, чтобы вместе заняться восточной практикой. Дистанцию соблюдали, но вот маски демонстративно сняли. Воспользовались лазейкой – при занятиях спортом на улицах разрешено не использовать средства защиты. На плакатах – требования немедленно ускорить вакцинацию, вместо того, чтобы ужесточать ограничения, которые уничтожают бизнес и рабочие места.

А в немецком Штутгарте протестовали родители. Требовали открыть школы и детские сады. Жаловались, что дистанционное обучение сильно ударило по успеваемости детей и их психологическому состоянию. В федеральной земле Баден-Вюртемберг, где находится Штутгарт, школы должны были открыть в январе, но власти продлили локдаун. И когда ученики вернутся за школьные столы, никто не знает.

"Детям нужно общаться, нужно учиться вместе, получать знания от учителей напрямую. Вместо этого детей запугивают, а родителей ставят в невыносимые условия", – говорит протестующая.

На фоне медленной вакцинации и нехватки препаратов производители пива в Германии новый продукт назвали "Вакцина". Первую партию раскупили за три с половиной часа.

В Китае тем временем одобрили вторую вакцину от коронавируса – от компании Sinovac. Зарегистрировали на основании последних клинических испытаний. В Поднебесной уже применяют вакцину Sinopharm – ее одобрили в декабре прошлого года.

Закончила свою работу в Китае и команда специалистов Всемирной организации здравоохранения. Заявила, что им предоставили доступ ко всем объектам, которые они просили. Кроме Уханьского института вирусологии, эксперты посетили местный рынок морепродуктов, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19, а также больницы, которые приняли первых пациентов. В ближайшие дни специалисты будут анализировать данные и консультироваться с китайскими коллегами. Выводы пообещали обнародовать 10 февраля.