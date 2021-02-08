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Коронавирус 9 минут назад

08 февраля 2021 07:42 Людмила Клыженко

Британский штамм COVID-19 стремительно распространяется по миру

Согласно последним исследованиям американских ученых, британский штамм коронавируса все быстрее распространяется по территории Соединенных Штатов. По мнению экспертов, темпы распространения штамма опережают показатели других мутаций более чем на 30 процентов. К похожим выводам пришли и во Франции. Британский штамм коронавируса распространяется там все быстрее, и к марту страна рискует столкнуться с резким ростом числа заразившихся.

Карнавал в Венеции запретили. Но десятки человек в костюмах и масках все-таки вышли на площадь Святого Марка в знак протеста против решения властей отменить праздник из-за пандемии коронавируса COVID-19. Мастерские, которые шьют костюмы и маски, оказались на грани банкротства. Сильно пострадал и туристический сектор. Обычно на карнавал, который в Венеции продолжается около двух недель, собирается больше 3 миллионов человек.

"В некотором роде мы уничтожили традицию, которая не прерывалась в течение многих веков. В городе нет гостей, ничего не происходит. Нашей акцией мы хотели хоть немного приободрить жителей Венеции в это тяжелое время", – говорит участница акции.

Венецианский карнавал в этом году проходит полностью онлайн. Для всех, кто хотел показать свой костюм, сделали "виртуальные комнаты".

"Ковидные паспорта" – это дискриминация. Так на этот проект, который уже одобрили в Дании, Швеции и Финляндии, отреагировали в Великобритании. Речь идет о цифровом сертификате о вакцинации, который, в теории, позволит путешествовать по Евросоюзу.

"Мы до сих пор не знаем, как вакцина влияет на уровень передачи вируса. Кроме того, это несправедливо. Я думаю, люди должны делать прививки по собственному желанию, а не потому, что это необходимо для путешествий", – отмечает министр по вопросам вакцинации Великобритании Надим Захави.

Особенно сильно споры вокруг "ковидных паспортов" разгорелись после того, как компания AstraZeneca признала, что ее препарат не справляется с южноафриканским штаммом. Похожие проблемы – у Moderna. Там заявили, что разрабатывают новый вариант препарата. Есть сомнения и в универсальности вакцины Pfizer.

На западе Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом коронавируса после того, как им сделали вторую инъекцию препарата Pfizer. Власти пообещали, что проведут тщательные проверки в домах престарелых.

Тем временем в США одна из сетей супермаркетов будет платить по 100 долларов сотрудникам за прививку от COVID-19. Всего на премии выделено 50 миллионов долларов. Сотрудники, которые откажутся от вакцины по медицинским или религиозным причинам, получат деньги, если согласятся пройти курсы по защите от коронавируса.

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