Франции грозит третий карантин

Власти Франции могут ввести третий карантин, сообщил премьер-министр Жан Кастекс. В интервью газете "Уэст Франс" он завил, что это случится, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится. Он отметил, что в последнее время темпы распространения болезни снизились благодаря целому ряду мер. Но в случае ухудшения ситуации карантин введут вновь. Отмечается, что ряд недавних опросов общественности свидетельствуют, что немало французов выступают за введение карантина.

Первый карантин был введен во Франции 17 марта 2020 года и действовал до 11 мая. Второй карантин власти объявили 30 октября, он был отменен 15 декабря. В настоящее время в стране действует комендантский час с 18.00 до 06.00, закрыты рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи, а также спортивные объекты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов сплотиться в борьбе с коронавирусом.