Очередной карантин введут во Франции

Власти Франции готовятся к объявлению нового, третьего по счету карантина. Спешные меры вызваны стремительными темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР, пишет "Журналь дю диманш".

По данным издания, решение будет принято в ближайшее время. Объявить карантин должен президент страны Эмманюэль Макрон — на среду, 27 января, запланировано заседание Совета по обороне, где тема карантина станет основной повесткой дня. Издание пишет, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и в настоящее время лишь уточняются его сроки и сопутствующие ему меры.

Не исключается, что третий карантин будет мягче: разрешат ненадолго открывать магазины непродовольственных товаров.

Первый карантин был введен во Франции 17 марта 2020 года и действовал до 11 мая. Второй карантин власти объявили 30 октября, он был отменен 15 декабря. В настоящее время в стране действует комендантский час с 18.00 до 06.00, закрыты рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи, а также спортивные объекты.