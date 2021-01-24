Французский инфекционист рассказал о "дьявольском вирусе"

О возможности введения третьего локдауна во Франции сообщил глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси. Иммунолог сравнил появление новых штаммов коронавируса со второй пандемией. Расклад серьезно изменили выявленные в Бразилии, ЮАР, Калифорнии за последние 3 недели мутации ковида.

Дельфресси подчеркнул, что штаммы из Британии и ЮАР уже распространяются по Франции. Возможно, потребуется введение нового карантина, но какого типа — пока неясно. Ученый подчеркнул, что нам всем приходится с дьявольским вирусом, который оказался гораздо умнее, чем предполагалось изначально, передает ВFMTV.

Во Франции от ковида скончались почти73 тысячи человек, около 3 млн — заболели.