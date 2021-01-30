Франция закрывает границы в связи с пандемией коронавируса

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 Франция закрывает границы на въезд и выезд всех путешественников, которые прибывают из стран за пределами Евросоюза. Об этом сообщил премьер-министр Пятой республики Жан Кастекс по итогам совета обороны вечером в пятницу, 29 января.

После обсуждения власти страны пока решили не вводить новый карантин, но некоторые ограничительные меры будут ужесточены.

Как объяснил Кастекс, въезд во Францию и выезд из страны в другие государства за пределами Европейского союза будет запрещен за исключением "веских мотивов". Запрет вступает в силу 1 февраля текущего года, сообщает РИА Новости.

Условием въезда на территорию Франции для путешественников из всех стран Евросоюза будет негативный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Исключение будет сделано лишь для работников, проживающих на приграничных территориях.