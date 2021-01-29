Европа в шаге от войн за вакцины

Между Великобританией и ЕС назревает настоящая война за поставки вакцин от коронавируса – на фоне дефицита препаратов Евросоюз может заблокировать их экспорт в Соединенное Королевство. В то же время, власти Великобритании ограничили авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой, чтобы избежать появления на своей территории нового штамма COVID-19.

За минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 1 239 человек – впечатляющие цифры даже на фоне того, что число заражений в стране постепенно снижается. Общие же потери от коронавируса здесь уже перевалили за 100 тысяч. Пациенты палат интенсивной терапии советуют не расслабляться тем, кто по-прежнему не верит в жестокий характер этой болезни.

"Страшно, потому что ты должен быть изолирован. Ощущаешь, что ты просто исчез. Я думал, что больше не увижу своих близких, свою маму, буду мертвым другом, частью статистики. Чувствуешь, что, возможно, больше никого никогда не увидишь", – делится переживаниями выздоравливающий пациент Джастин Флеминг.

Великобритания с трудом справляется с коронавирусом. Вдобавок, из-за Brexit Соединенное Королевство буквально натянулось по швам – в Шотландии требуют независимости. Премьер-министр Джонсон отправился туда, чтобы укрепить единство, но поездка серьезного результата не дала. Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что британское правительство в условиях пандемии действует неэффективно.

В противостоянии между Эдинбургом и Лондоном дошло до прямых угроз. Никола Стерджен заявила, что обнародует данные о распределении вакцин в Великобритании, а эту информацию кабинет Джонсона всеми силами пытается скрыть из-за грандиозного скандала между Евросоюзом и производителем оксфордской вакцины – компанией AstraZeneca.

AstraZeneca в Брюсселе – под подозрением. Там считают, что эта компания нарушила обязательства и отправила в Великобританию предназначавшиеся для Евросоюза запасы вакцин. Европейские лидеры требуют любой ценой обеспечить поставки медикаментов. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила: "Мы отказываемся следовать формуле "Кто первый пришел, тому достается все". То, что нормально среди мясников, не подходит для серьезных контрактов".

По договору Евросоюз должен был инвестировать в AstraZeneca 336 миллионов евро и получить взамен 400 миллионов доз вакцин. Не все деньги были перечислены, и юристы сейчас изучают, нарушены условия контракта или нет. Вне зависимости от результатов, Евросоюз готов лишить Великобританию поставок вакцин компании Pfizer. Если это произойдет, то британцы вряд ли смогут реализовать свой план и привить к середине июля 75 процентов населения страны. На континенте им сочувствовать никто не станет – там уже столкнулись с дефицитом.

Так, временно приостановлена вакцинация в Мадриде, на очереди – Париж. Министр здравоохранения Германии предупредил о том, что перебои с прививками затянутся минимум на ближайшие два месяца. При этом немецкие эксперты утверждают, что оксфордская вакцина, из-за которой возникло столько споров, на самом деле не защищает людей старше 65 лет. В Англии это воспринимают как оскорбление.

"Наши власти дали ясно понять: вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca очень хороша и эффективна, дает мощную защиту уже после одной дозы. И еще большую – после двух", – подчеркнул Борис Джонсон".

В Лондоне гордятся тем, что по количеству сделанных прививок Великобритания сейчас опережает Европу, так что пока в этом соревновании все жестко: ни у кого из участников не вызывает смущение победа за счет чужих потерь.