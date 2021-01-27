Страны мира ужесточают антикоронавирусные меры

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в мире превысило 100 миллионов. Четверть из них зарегистрирована в США. Власти страны призывают граждан присоединяться к кампании по вакцинации. Вторую прививку в прямом эфире американского телевидения сделали вице-президенту Камале Харрис, сообщает телеканал "Россия 24".

А правительство Великобритании обяжет самоизолироваться в гостиницах всех, кто въехал в страну из 30 стран категории "повышенного риска". Это в том числе Бразилия, где недавно обнаружили новую мутацию коронавируса, ряд других стран Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны. Ужесточение мер неудивительно – в Соединенном Королевстве число смертей от коронавируса превысило 100 тысяч. В ответ власти Бразилии продлили запрет на международные рейсы из Великобритании.

Ирландия приостанавливает безвизовый въезд из ЮАР и Южной Америки. Локдаун в стране будет продлен до 5 марта.