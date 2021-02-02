В США опасаются нового всплеска заболеваемости COVID-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 103 миллиона человек. В связи с распространением COVID-19 Россия продлила паузу в авиасообщении с Великобританией до 16 февраля, сообщает телеканал "Россия 24".

В Соединенных Штатах Америки опасаются нового всплеска заболеваемости. По словам экспертов, в трех десятках штатов обнаружили новые штаммы коронавируса. В том числе – британский, бразильский и южноафриканский.

Кампания по вакцинации, как заявляют местные власти, еще плохо организована. С начала пандемии в США скончались более 400 тысяч человек. Крупнейшие кладбища в стране не справляются с нагрузкой. Сейчас родственникам умершего приходится ждать похорон месяц.

Сообщается, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 и безработицы в США в 2020 году резко возросло число убийств и вооруженных нападений.