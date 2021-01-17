Число заражений ковидом в мире приближается к 94,5 миллиона

Число заражений коронавирусом в мире к утру воскресенья достигло 94 миллионов 490 тысяч 863 случаев, говорится в отчете американского университета Джона Хопкнса. Число умерших от новой инфекции составило 2 миллиона 22 тысячи 59 человек. Выздоровевших – 66 миллионов.

Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США – там выявили 23 миллиона 754 тысячи 315 инфицированных. Помимо Америки 5 миллионов и более зараженных насчитываются в Индии и Бразилии.

Между тем, австрийские власти решили до 7 февраля продлить жесткий карантин, опасаясь угрозы распространения британского штамма. С 8 февраля в стране попробуют поэтапно выходить из локдауна.

В Германии ограничительные меры действуют со 2 ноября, при этом их дважды ужесточали. В стране работают только продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, зоомагазины и медучреждения.

В Японии рассчитывают, что введенный в ряде регионов страны режим ЧС к концу января приведет к снижению числа зараженных. В настоящее время в режиме чрезвычайной ситуации находятся 14 префектур, в которых проживает более половины населения страны, сообщает ТАСС.