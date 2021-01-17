Австрия продлевает жесткий карантин

По данным Австрийского агентства печати, ссылающегося на информированные источники, на фоне распространения коронавируса нового типа правительство Австрии продлит жесткий карантин по 7 февраля текущего года.

Решение о продлении локдауна было принято после консультаций с руководителями регионов страны. Из-за угрозы распространения так называемого "британского штамма" коронавируса эксперты в сфере здравоохранения рекомендовали правительству оставить в силе действующие с 24 января меры еще на несколько недель.

Так, только с 8 февраля планируется разрешить поэтапный выход из карантина и открывать торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. При этом власти Австрии обяжут население носить в магазинах профессиональные респираторные маски вместо обычных медицинских, а также увеличат до 2 метров правило соблюдения дистанции, передает ТАСС.

Также до 8 февраля останутся закрытыми школы, а предприятия общественного питания и гостиницы не откроются до конца февраля.

В Австрии локдаун действует с некоторыми изменениями с 3 ноября минувшего года, а на период с 26 декабря до 24 января 2021 года был введен жесткий карантин, в рамках которого закрылись торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. Первый же жесткий локдаун в Австрии вводился в период с марта по апрель 2020 года.