В Израиле вновь продлен карантин

В ночь на понедельник. 1 февраля, правительство Израиля продлило в стране режим локдауна до пятницы, 5 февраля. При этом международный аэропорт и наземные пограничные переходы будут закрыты до 7 февраля.

Как сообщалось, 8 января текущего года в Израиле вступили в силу более строгие правила третьего локдауна, действие которых было рассчитано, минимум, до 31 января, напоминает РИА Новости. Премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул: "Мы должны соблюдать правила – соблюдать дистанцию и избегать собраний везде и на всех участках". Также он сообщил, что принято решение об удвоении штрафов за нарушение карантинных ограничений.

В Израиле в настоящее время закрыты торговые и досуговые центры, не работают спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты. Гражданам запрещено без уважительной причины отдаляться от домов более чем на километр, запрещено ходить в гости. В стране работают лишь продуктовые магазины и аптеки.

Для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса в ночь на 26 января Израиль полностью закрыл до 31 января международный аэропорт имени Бен Гуриона, исключением могут стать лишь гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.