В Израиле принятые самые жесткие меры борьбы с коронавирусом

В Израиле из-за пандемии коронавируса COVID-19 введены самые жесткие меры борьбы инфекцией. Правительство несколько раз продлевало всеобщий карантин, закрыло границы и наращивает темпы вакцинации.

Несмотря на идущую стремительными темпами массовую вакцинацию, израильские больницы переполнены. И причина этого – в британской мутации коронавируса. Уже более половины ежесуточных диагнозов COVID-19 приходится на этот более заразный штамм. Среди тяжелобольных – все больше детей. Растет смертность. Правительство наглухо закрывает сухопутные и воздушные границы, чтобы успеть завершить вакцинацию до появления более опасных мутаций коронавируса.

"Мы герметично закрываем небо, кроме исключительных случаев, для предотвращения проникновений мутаций вируса и обеспечения быстрого продвижения нашей кампании массовой вакцинации " Возвращаемся к жизни", – отмечает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сейчас в Израиле прививают по 200 тысяч человек в день, рассчитывая, что через три-четыре недели можно будет говорить о коллективном иммунитете. Если только общины, уклоняющиеся от вакцинации и пренебрегающие требованиями карантина, не сведут на нет усилия всей страны.

Это ортодоксальный город Бней-Брак – один из эпицентров войн, которые здесь называют Иудейскими. Полицейский спецназ, расстреливая кассеты со слезоточивым газом, поливая толпу из водометов, прорывается в кварталы общин, чьи духовные лидеры не признают вакцинацию, держат открытыми религиозные училища-иешивы, отмечают свадьбы и праздники многотысячными толпами.

"Наци!" – кричат полицейским из толпы. За неделю столкновений – десятки задержанных. Ортодоксы закидали камнями и яйцами мэра, сожгли автобус.

"Полиция действовала очень решительно, очень эффективно. Действовала жестко, в рамках закона. Потому что там было реальное неподчинение, там было нападение на полицейских. Естественно, в таких случаях полиция действует очень быстро, очень слаженно", – отмечает представитель полиции Израиля, майор Михаэль Зингерман.

На фоне горячих обитателей иудейских ортодоксальных районов, которых предложение изучать Тору дистанционно вывело на баррикады, Израильские арабские общины, похоже, смирились с тем, что на свадьбах в ближайшее время уже не собрать тысячу родственников.

К контрольно-пропускным пунктам на въезде в город, где приходится объяснять полицейским, почему ты выехал из дома во время карантина, привыкли даже в арабских городах, где не очень хотят сотрудничать с министерством здравоохранения и выполнять карантинные нормы.

Улицы пусты, витрины магазинов и ресторанов закрыты, редкие прохожие – в масках. Здесь полиция плотно сотрудничает со старейшинами и местными имамами. По словам главы патрульной службы города, нарушения не поражают воображения своим размахом.

"Вечеринка в ресторане, в котором было, наверное, двадцать человек, с диджеем. Естественно, окна были занавешены. Мы получили информацию о том, что происходит, и принялись меры, чтобы это пресечь", – отмечает начальник патрульно-постовой службы полиции города Шфарам Андрей Киршнер.

Штрафы заплатят все присутствующие. Но самый большой – хозяин ресторана. И им, можно считать, повезло. Правительство инициировало резкое увеличение и без того немаленьких штрафов. Это для внутреннего пользования. А для внешнего уже завтра министры будут обсуждать продление режима закрытых границ еще на две недели. Израиль сегодня – мировой чемпион не только по скорости вакцинации, но и по продолжительности и жесткости карантинных мер.