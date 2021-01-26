ВОЗ призывает не разделять вакцины по национальному признаку

Национализм в области вакцин будет не только моральной, но и экономической ошибкой. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения. По оценке ее главы, несправедливое распределение препаратов может привести к потере девяти триллионов долларов. Причем половина этого убытка придется на самые успешные страны. По данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявлено более полумиллиона новых случаев заражения коронавирусом.

По количеству зараженных коронавирусом и числу летальных исходов США остаются мировым лидером. Однако самую страшную статистику можно преподносить позитивно. Пандемия, как красота, в глазах смотрящего.



"Знаете, я думаю, на самом деле мы наблюдаем естественный пик. За ним последует плато и спуск. Мы привили немало людей, это хорошее начало. Мы хотим идти вперед. Пока что, думаю, эффект вакцинации еще не проявился. Знаете, мы ожидали, что после праздников будет еще больший пик. Этого не случилось. Мы собираемся спуститься по кривой заболеваемости и остаться внизу, – говорит директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.



Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи говорит, что темпы вакцинации вызывают беспокойство специалистов, поскольку от этого будет зависеть срок достижения коллективного иммунитета. Администрация Джо Байдена обещает взять амбициозную планку в миллион доз вакцин в день. Телеканал Fox передает, что в некоторых штатах заканчиваются запасы препаратов, и тысячи человек, которые записались на прививку, получили уведомления об отмене визита к врачу.

Пока коллективного иммунитета нет, каждый выкручивается, как может. Баскетбольный клуб Miami HEAT планирует привлечь собак, обученных по запаху определять зараженных среди фанатов. Для допуска на трибуну болельщикам потребуется пройти четвероногий контроль.

К нестандартным методам обращаются и в Венесуэле. Президент Николас Мадуро, помимо российской вакцины "Спутник V", продвигает оригинальные местные разработки.

"Могу показать вам лекарство, которое нейтрализует коронавирус на сто процентов: Карвативир, более известный как "чудесные маленькие капли Хосе ГрегОорио Эрнандеса". Эти капли применяли у тяжелых пациентов на ИВЛ, и мы их вылечили. И пациентов, которые не были интубированы, их тоже вылечили. Десять капель под язык, каждые четыре часа, и чудо свершилось", – рассказывает Николас Мадуро.



Коронавирус не обошел стороной президента Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор ушел на самоизоляцию, но на больничном без дела не сидит.

"Президент – государственный служащий, преданный народу этой великой страны. Даже в этой ситуации он продолжает работать на благо Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор полностью выполняет функции президента республики", – заявила министр внутренних дел Мексики Ольга Санчес Кордеро.

Выздоровления своему мексиканскому коллеге пожелал Владимир Путин, сообщают в Кремле. Президенты обсудили организацию поставок вакцины "Спутник V", а также подготовку в России профильных мексиканских специалистов-медиков.

В ближайшие пару недель "Спутник V" планируют зарегистрировать в Индии. Об этом рассказал посол этой страны в Москве. Сам он уже получил первую дозу вакцины и чувствует себя хорошо.

Ранее посол Италии в России сообщил, что вакцинировался российским препаратом и также не испытал побочных эффектов. Итальянская пресса пишет, что руководители некоторых областей страны призывают центральные власти использовать все возможные вакцины, в том числе "Спутник V", чтобы побыстрее защитить население.

В гонке вакцин не все выдерживают темп. Франция увеличила отставание от лидеров. Исследовательский институт Луи Пастера отказался от основного проекта по разработке препарата от коронавируса. А вакцина производства Sanofi будет готова не раньше конца года. К тому времени фармгиганты обещают вакцинировать значительную часть населения планеты.