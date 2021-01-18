ВОЗ озадачена неравномерным распределением вакцин

В настоящее время вакцины от коронавируса распределяются неравномерно. Доступ к ним имеют только богатые государства. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Руководитель ведомства обратил внимание на то, что мир находится на грани катастрофического морального кризиса. По словам Гебрейесуса, обещание равного доступа к вакцине подвергается серьезному риску.

Глава ВОЗ пояснил, что 49 стран с высокими доходами получили свыше 39 миллионов доз лекарства от коронавируса. При этом лишь 25 доз передали одной из стран с наименьшими доходами, сообщает ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией, а также развернуть в ближайшее время во всех государствах мира вакцинацию работников медицинской сферы и пожилых людей.

В понедельник, 18 января, вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание на то, что люди, переболевшие COVID-19, могут не торопиться с вакциной. Всего в стране, по ее словам, планируется привить от инфекции около 68,8 миллиона людей.

В России с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Также в оперштабе отметили, что заболеваемость продолжает снижаться.