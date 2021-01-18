Оперштаб: в России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

За истекшие сутки прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составил 22 857 случаев, умер 471 пациент.

Как сообщает оперативный штаб, выявлено 2 504 (11,0%) бессимптомных носителей вируса.

С начала года в России наметилось снижение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о более 23, 5 тысячи заболевших.

Максимум выявленных случаев коронавируса в РФ был зафиксирован 24 декабря прошлого года – 29 935.

В Москве также наблюдается снижение числа новых заражений, за сутки здесь подтверждено 3 679 диагнозов COVID-19, 73 пациента скончались, 4 009 были выписаны по выздоровлению.

На втором месте – Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировано 3 287 новых случаев, и Московская область – 1 381.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%), более 66 тысяч стали жертвами болезни, 2 978 764 выписанных, из них 18 333 выписаны за последние сутки.