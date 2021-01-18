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Коронавирус 2 минуты назад

18 января 2021 11:33

Оперштаб: в России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом


AP Images


Aleksandr Avilov, Moscow News Agency photo via AP

За истекшие сутки прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составил 22 857 случаев, умер 471 пациент.

Как сообщает оперативный штаб, выявлено 2 504 (11,0%) бессимптомных носителей вируса.

С начала года в России наметилось снижение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о более 23, 5 тысячи заболевших.

Максимум выявленных случаев коронавируса в РФ был зафиксирован 24 декабря прошлого года – 29 935.

В Москве также наблюдается снижение числа новых заражений, за сутки здесь подтверждено 3 679 диагнозов COVID-19, 73 пациента скончались, 4 009 были выписаны по выздоровлению.

На втором месте – Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировано 3 287 новых случаев, и Московская область – 1 381.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 3 591 066 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%), более 66 тысяч стали жертвами болезни, 2 978 764 выписанных, из них 18 333 выписаны за последние сутки.

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