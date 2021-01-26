Опять минимум: число случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

За истекшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 18 241 случай, это минимальное значение с конца октября прошлого года, умерли за сутки 564 пациента.

Как сообщает оперштаб, у 1 933 (10,6%) человек вирус протекал без каких-либо клинических проявлений.

Число выписанных по выздоровлению за сутки снова превысило число заболевших и составило 23 798 человек.

Несмотря на снижение заболеваемости, Москва все еще лидирует по числу новых случаев. Здесь за сутки выявлено 2 317 инфицированных COVID-19, 70 пациентов скончались, 5 572 выздоровели.

За столицей следует Санкт-Петербург с 1 510 заболевших и Московская область – 1 129 новых случаев.

По состоянию на 26 января в России зарегистрировано 3 756 931 случаев коронавирусной инфекции (+0,49%), 70 482 умерших и 3 174 561 выписанных.