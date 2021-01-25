В России зафиксирован минимум заразившихся с ноября-2020

В России за сутки выявлено 19 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это минимум с ноября 2020 года. Умерли за сутки 456 человек. По выздоровлению были выписаны 19 003 пациента. Такие данные приводит оперативный штаб.

В Москве также наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа заболевших. За минувшие сутки в столице было выявлено 2 382 новых случая COVID-19 (это минимальный с конца сентября суточный прирост), скончался 61 человек, 5 274 выздоровели от коронавируса.

Следом за Москвой по числе заразившихся следуют Санкт-Петербург (2 116 новых случаев) и Московская область (1 163 случая).

Всего заразились с начала пандемии 3 738 690 человек. Скончались 69 918, вылечились 3 150 763 пациента. В России проведено более 99,7 миллиона тестов на ковид.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что в России отмечается тенденция к снижению заболеваемости ковидом, в целом можно говорить о стабилизации ситуации. В стране продолжается массовая вакцинация.