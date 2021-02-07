Коронавирус в России: минимумы по заражениям и летальным исходам

В России зафиксировано минимальное количество новых суточных случаев заражения коронавирусом с конца октября прошлого года.

Как сообщили в воскресенье в штабе по борьбе с новой инфекцией, за субботу число больных COVID-19 выросло на 16048 человек. С начала пандемии в стране заразились 3967281 человек.

В Москве темп прироста заразившихся COVID-19 составил 0,21 процента. За сутки в столице выявлено 2028 случаев заражения коронавирусом. Скончались – 64 пациента.

Всего в России за сутки скончались 432 человека с коронавирусом. Это минимум с конца ноября. С начала пандемии – 76661 пациент.

Выписаны из больниц после курса лечения – 19884 человек. За все время – 3456210.

13 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения.

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