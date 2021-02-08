Заболеваемость коронавирусом достигла минимума с октября-2020

За последние сутки в 85 российских регионах было выявлено 15 916 новых заболевших COVID-19 – это минимальное значение с октября 2020 года.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране за все время пандемии составило 3 983 197. При этом 3 472 091 человек уже поправился, частности, за последние сутки был выписан 15 881 пациент. 434 038 заболевших в настоящее время продолжают лечение. 77 068 человек скончались, в том числе 407 пациентов умерли за последние сутки.

В Москве за последние сутки зарегистрировано 1 728 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 945 452 человек. Выздоровел уже 851 171 пациент, в том числе 3 349 были выписаны за последние сутки. 80 323 заболевших пока продолжают лечение. 13 958 инфицированных скончались, в том числе 62 человека умерли за последние сутки.