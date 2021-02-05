Минздрав ожидает улучшения эпидемиологической обстановки к лету

Улучшение ситуации с коронавирусом произойдет в России к лету, для этого предпринимаются все необходимые меры. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы сегодня уже начали активные действия, и февраль для нас такой знаковый и переломный момент", – сказал министр.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть сняты в столице к маю. Также он выразил надежду, что к лету ситуация в стране стабилизируется.

В России зарегистрировано 3 934 606 случаев заражения, выздоровели 3 413 495 человек, умерли 75 732.