Минздрав спрогнозировал отступление пандемии коронавируса

Минздрав России спрогнозировал переломный период в распространении коронавируса. Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, этот период придется на ближайшие месяцы.

"Думаю, февраль-март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать", – цитирует главу Минздрава "Интерфакс".

Также министр сообщил, что в первой половине 2021 года в России планируется привить против коронавируса более половины взрослого населения. Как сообщалось ранее, всего предполагается вакцинировать до 70 миллионов россиян.

"По всей стране мы должны привить 60 процентов взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, – отметил Мурашко. – Если промышленность (…) выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше".

По словам Мурашко, для массовой прививочной кампании выпущено уже более 4 миллионов доз вакцины. Глава Минздрава уточнил, что за последние сутки более 1 миллиона доз вакцин стало доступно для отправки в регионы. К концу пятницы, 29 января, планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тысяч доз.

Кроме того, министр сообщил, что вскоре медицинские организации смогут закупать тест-системы для выявления так называемого британского штамма SARS-CoV-2.

"Сейчас проходит регистрацию тест-система для диагностики в том числе британского штамма. Это такая же ПЦР-система, которая позволит нам быстро (...) диагностировать британский штамм", – сообщил глава ведомства.

И все же, по словам Мурашко, эпидемиологическая ситуация пока остается сложной: риск заражения коронавирусом остается высоким. Поэтому, по его словам, нужно продолжать соблюдать все меры профилактики.

Особо внимательными нужно быть пожилым людям. Их следует госпитализировать даже в профилактических целях.

"Сегодня у нас достаточно коечного фонда​​​. Лучше госпитализировать раньше – и даже категорию старше 80 лет, – сказал министр. – Ничего страшного при заболевании положить (в больницу – ред.), даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжелых".