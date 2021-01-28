Путин считает, что от коронавируса нужно привить 70 миллионов человек

Вакцинация от COVID-19 в России должна выйти на показатели прививочной компании от гриппа.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров.

Он подчеркнул, что по данным руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, от гриппа привились 68 миллионов россиян.

Глава государства отметил, что министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров заверил его, что производство вакцин против коронавирусной инфекции идет с опережением графика.

Путин считает, что предпринимаемые властями меры дают свой эффект и пандемия в стране постепенно отступает, о чем свидетельствуют ежесуточные цифры заболевших, которые уменьшаются.

Президент подчеркнул, что по сравнению с другими государствами, в России наблюдается и меньшая смертность от коронавируса.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова уточнила, что на сегодняшний момент в стране произведено 8,2 миллионов доз вакцины от COVID-19, а в медицинские организации субъектов Федерации доставлено почти 2,7 миллионов доз.

За минувшие 24 часа в стране зафиксировано 19 138 новых случаев заболевания ковидом, 575 человек скончались.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 3 793 810 случаев заражения коронавирусом. В активной фазе болезни находятся 492 901 человека, из них 2 300 в критическом состоянии. Вылечились 3 229 258 пациентов, умер 71 651.