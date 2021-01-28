Расслабляться преждевременно: Путин поставил задачи правительству

Слаженная борьба с распространением коронавируса должна продолжаться на всех уровнях, расслабляться пока преждевременно. Об этом Владимир Путин заявил 28 января, открывая совещание с членами правительства. Президент призвал соблюдать все меры предосторожности и сохранять резерв больничных коек. Привить необходимо примерно столько же россиян, сколько уже привито от гриппа. Впрочем, медицинские меры — только часть тактики действий. Не менее важна поддержка экономики и граждан. Кто и как ее окажет?

Владимир Путин лично контролирует ход массовой вакцинации против коронавируса на каждой встрече с правительством. Вот и этот разговор глава государства начал с важнейшей темы:

"У нас массовая вакцинация стартовала 18 января этого года. Планы здесь большие. Знаю, мне министр Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 миллионов человек привили. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией".

Только бесплатно и только добровольно — два главных принципа вакцинации населения. После прививки каждый человек получает специальный документ — сертификат привитого гражданина. Это может быть или буклет, или QR-код на портале госуслуг. Никакая самодеятельность в виде ковид-паспортов или других документов недопустима, особо подчеркнули в правительстве.

"Я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан. В этом случае они формулируют вакцинации как принудительный процесс. Это на сегодня недопустимо", — заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Сейчас в нашей стране уже открыты 3098 пунктов вакцинации. Только за последние сутки таких мест стало на 122 больше. Пока у врачей есть в распоряжении только "Спутник V". Но на подходе новые препараты. Вот что рассказала Голикова:

"Начато производство вакцины "ЭпиВакКорона", масштабирование которой будет достигнуто к концу февраля 2021 года. Направлена на регистрацию в Министерство здравоохранения вакцина "КовиВак" центра Чумакова. Мы ожидаем ее регистрацию в середине февраля и первый выпуск лекарства в конце марта 2021 года".

Весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом дает результаты. На сегодня в стране свободна треть всех коек для тяжело больных.

"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается — на 100 тысяч населения 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Но я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно", — отметил глава государства.

Удается взять под контроль и ситуацию на рынке труда. За полгода безработных в стране стало на полпроцента или на 400 тысяч человек меньше. Но все же в центрах занятости до сих пор зарегистрированы 2,5 миллиона россиян. Президентом поставлена задача вернуться на уровень допандемийного 2019-го.

Продолжится и поддержка малоимущих семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Но если раньше им выплачивали только половину прожиточного минимума на ребенка, то теперь подход изменится.

"Если этого недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности, пособие будет увеличено до 75 процентов. Если и этот размер не позволяет выйти из бедности, то семья будет получать полноценные 100 процентов от размеров прожиточного минимума на ребенка", — рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 января начала действовать и новая мера по поддержке отечественных производителей. Отныне при госзакупках им выделена квота. К примеру, для сельхозтехники это 85, а для радиолектроники 45 процентов. Это поможет окрепнуть российским предприятиям, а зарубежных подтолкнет к локализации производства. При этом квотирование не должно повлиять на доступность товаров или ухудшить их качество. За этим будут следить особо, а недобросовестных исполнителей госзаказов будут вносить в черные списки.