В "Векторе" впервые в мире сфотографировали британский штамм COVID-19

Ученые из новосибирского центра "Вектор" первыми в мире сфотографировали британский штамм коронавируса. Его обнаружили в декабре. Снимок сделали под микроскопом. Какую информацию он может дать?

Британский штамм коронавируса впервые на фотографии. На этом снимке из Новосибирского центра "Вектор" вирус-мутант увеличен в сто раз. Видны даже колкообразные спикулы, характерные для ковида отростки. А наблюдают за гостем из Лондона через трансмиссионный электронный микроскоп. И вот так досконально в лабораториях Роспотребнадзора по всей стране.



"Мы получаем препарат, который наносится на специальную сеточку-подложку, которая просматривается в электронном просвечивающем микроскопе. Соответственно там находится электронная пушка, свет пучок электронов проходит сквозь объект и формирует изображение на экране", – рассказывает научный сотрудник лаборатории диагностических технологий РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора Олег Кузнецов.



Практически в каждой стране COVID-19 мутирует, потому что вынужден "приспосабливаться к популяции", поясняют в Роспотребнадзоре. Условно говоря, вирус подстраивается под население планеты. Именно поэтому возникают и разные виды штаммов – британский, калифорнийский и другие. Так что фотография российских ученых в первую очередь поможет понять, чем конкретно отличается британский штамм, может ли он заражать быстрее чем предшественник.



"Напугано было сообщество именно этим британским вариантом, потому что британское правительство анонсировало связь межу возникновением этого варианта и повышенной способности к распространению и летальностью. Будут проведены глубокие изучения биологических свойств и выяснено как влияют эти мутации на патогенность, контагиозночть -способность к распространению. Будут даны полные характеристики этому варианту", – говорит директор Научно-исследовательского противочумного института "МИКРОБ" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.



Но уже сейчас понятно, говорят эксперты, что лондонская мутация не затрагивает структурные гены ковида. Это значит, что ПЦР-тесты британский штамм распознают и вакцина от него должна защитить. И это тоже своего рода дополнение к инструкции препарата, в которой сегодня появились новые сведения. Производители предупреждают – "онкобольным с осторожностью".



"Есть только указание о применении с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, включая мощные цитостатики, которые могут снижать иммунную функцию", – пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



При этом вакцинация для онкобольных может быть и полезна. Это своего рода поддержка ослабленному иммунитету. Но все, конечно, зависит от индивидуального случая, принимать решение нужно совместно с лечащим врачом, и об этом разработчики тоже пишут.



"Есть острый период, есть ремиссия. И понятно, что применение этих вакцин скажем в состоянии острого периода или в состоянии химиотерапии невозможно, а вот когда человек находится в ремиссии, скорее всего данная вакцина не только показана, а данную вакцину необходимо делать. Применение вакцины может помочь не заразиться коронавирусом, что для них с пониженным имуннитетом может быть даже смертельно", – говорит депутат ГД, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич.



После вакцинации иммунитет к COVID-19 сможет держаться до двух лет, говорят вирусологи. И подтверждают, что температура после прививки -вполне нормальная реакция организма. А в некоторых случаях это даже гарант достаточного титра антител.

"Если есть температурная реакция на вакцину, то это говорит о том, что вырабатывается более активный иммунитет и организм реагирует активным иммунным выбросом различных иммунных факторов. Бывают на прививку реакции температурные, связанные не с выработкой иммунитета, а с реакцией на компоненты, которые входят в состав вакцины", – говорит вирусолог Евгений Тимаков.



Меньше 20 тысяч инфицированных в сутки по стране. Эксперты эти цифры уже назвали "эффектом прививочной кампании". Если случаев заражений будет все меньше, вместе с февральским снегом постепенно будут таять и ограничения. Ведь даже британский штамм ковида вряд ли сможет противостоять коллективному иммунитету.