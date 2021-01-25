Российские вакцины защищают от британского и других агрессивных штаммов

В России за сутки менее 20 тысяч новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с ноября. В столице суточный прирост – наименьший за четыре месяца. Инфекционисты уверены – победить пандемию и сделать вирус вакциноуправляемым реально к концу лета, когда будет привито до 70% процентов россиян. В ближайшее время в аудитории смогут вернуться студенты вузов. А российские ученые вплотную приблизились к изучению опасного британского штамма коронавиуруса. Теперь они знают его в "лицо".

Даже с увеличением в 100 тысяч раз британский вирус от обычного почти не отличить. Круглая частица и пеппломеры в 20 нанометров – те самые лучи короны вируса. Но это штамм, из-за которого в Европе вводят новые локдауны, и который может быть в полтора раза заразнее. И его фото – первое в мире – важная для ученых информация.

"Эти мутации не затрагивают основные структурные гены. Действующие на сегодняшний день тест-системы работают и на британском, и на калифорнийском, и на других вариантах", – пояснил Владимир Кутырев, академик РАН, директор российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора.

Официально "британец" выявили в 60 странах. Но скорее всего, он уже распространился на большую часть планеты и это точно не последняя мутация.

Но русские вакцины защищают: их делали с расчетом на будущие изменения вируса.

"Опасений не было. Я почему-то нашей вакцине очень даже доверяю. Хроническое заболевание имеется. Поэтому, считаю, что надо вакцинироваться обязательно", – говорит пожилая женщина.

Новая партия в 1300 доз расходится в трех поликлиниках Пскова.

На Сахалине вакцину возят к людям. 14 мобильных прививочных пунктов выпустят на маршруты в ближайшее время.

По стране работают больше двух тысяч пунктов вакцинации.

Семь с половиной миллионов доз уже произвели. Но получать их можно пока не всем: детей, беременных, аллергиков не прививают. С особой осторожностью принимать вакцину рекомендуют онкобольным.

"Дело в том, что многие онкологические пациенты находятся на агрессивной терапии, когда снижается иммунитет и тут могут быть совершенно другие подходы", – говорит Андрей Каприн академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ.

Заболевших за сутки в России минимум с начала ноября: спад по сравнению с субботой – сразу на две тысячи.

В лидерах, то есть с самыми низкими цифрами прироста – Тыва, Ненецкий округ и Чукотка – там новых заболевших нет. Общее число активных случаев падает уже две с половиной недели.

Чаще других болеют беременные. Если ребенка ждет женщина старше 35 с лишним весом, диабетом или гипертензией, она еще и в группе риска получить тяжелую форму ковида. Рожать теперь рекомендуют в масках.

"Бывает ситуация, что мы не успеваем в течение четырех часов после прибытия женщине сделать полностью ПЦР-тест на ковид. Поэтому желательно, чтобы она была в маске. Это дополнительная протекция персонала, который работает с ней, ребенка", – сообщил Геннадий Сухих академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии

имени академика В.И. Кулакова.

Для миллионов использованных одноразовых масок в Новосибирске придумали хай-тек утилизацию. Доработанный под новые задачи плазмотрон за несколько минут превращает средства защиты, которые разлагались бы годами – в сырье для цемента и газ.

"Нет вредных примесей в данном синтез-газе. Его уже можно спокойно использовать в генерирующих устройствах, либо получать тепло, либо можно также из него синтезировать метанол", – рассказал Павел Домаров, старший научный сотрудник института теплофизики РАН.

Сейчас установка перерабатывает шесть тысяч масок в час. Но будет в двадцать пять раз больше. Технологией уже интересуются в Польше и Китае. Она ведь, как и российская вакцина, первая в мире.