В России COVID-19 будут лечить плазмой вакцинированных

В России за последние сутки выявили 17 тысяч 648 новых случаев коронавируса. Проведено более 102 миллионов 300 тысяч тестов. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 68 тысяч 811 рублей военным медикам, работающим с пациентами с COVID-19. В отдельных регионах идет стабилизация ситуации. В Челябинской области более чем наполовину сократили коечный фонд для пациентов с коронавирусом. В Новгородской области сняли ограничения на работу баров и ресторанов. По мнению экспертов, весеннего подъема заболеваемости скорее всего не будет, летом традиционно низкий уровень инфицирования, но в ноль уйти пока не выйдет. Об отмене всех ограничений можно будет говорить, лишь если индекс распространения коронавируса будет ниже 0,7.

Эффективность она доказана еще весной, а за все время пандемии плазма с антителами к ковиду спасла тысячи жизней. Почти все, что заготавливают банки крови, уходит в "красные зоны". Накопить запас, возможно, удастся благодаря вакцинации.

В Москве стартуют новые исследования антиковидной плазмы: стать донором приглашают не только тех, кто перенес опасную инфекцию, но и тех, кто от нее привился.

Плазма вакцинированных может быть даже эффективней. После прививки фиксируют высокий уровень вируснейтрализующих антител.

"По окончанию исследований уже будет понятно, сможем ли мы увеличить пул доноров для получения больших объемов антительной плазмы", – говорит врач-транфузиолог, заведующая отделением переливания крови ГБУЗ московской больницы №52 Оксана Карпова.

С плазмой привитых экспериментируют и в Хабаровске. Врио губернатора Михаил Дегтярев как доброволец привился еще летом. И теперь второй раз сдает кровь.

"Впервые переливали мы плазму в Хабаровске с антителами от привитых пациентов. Это мы сделали впервые в России несколько месяцев назад", – отмечает исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Потенциальных доноров все больше. Сделать прививку в Хабаровске теперь можно в торговом центре. В Подмосковье выездная бригада врачей прививает сотрудников вертолетного завода. А в Краснодаре открылись мобильные пункты вакцинации. Осенью здесь делали прививки от гриппа, теперь от ковида.

"Первый раз я даже не почувствовала, ставила я или не ставила, ‑ рассказывает о прививке томичка. ‑ Какая была, такая и есть".

И это уже тенденция. Врачи отмечают: возрастные пациенты прививку переносят легче – без температуры и других нежелательных эффектов.

"Иммунная система не столь активна, не столь реактивна, чтобы ответить сразу какими-то симптомами, поэтому поствакцинальный период может протекать более мягко", ‑ отмечает директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Эпидситуация по COVID-19 стабилизировалась в большинстве регионов. В Омске 600 коек выводят из "красной зоны". Три временных госпиталя начинают принимать плановых пациентов. В Бурятии в крупных школах, рассчитанных на тысячу детей, ученики снова вместе сели за парты. До этого 30 процентов были на дистанте. В Татарстане вузы готовятся принять студентов уже на следующей неделе.

"Мы закрепляем за группами аудитории, они сквозным образом учатся фактически в одном помещении. Мы сделали сдвиги по времени, чтобы не было пересечений по перерывам", – отчитывается ректор Университета Иннополис Александр Тормасов.

В Московском физико-техническом аспиранты стирают пыль с приборов. Студентов ждут через неделю. Педагоги перестраивают расписание: студентам предстоит заполнить пробел в практических занятиях.

"Где-то мы с кафедрами договорились, что мы процентов на 10, может быть, материала просто уменьшим объем, который мы даем. С тем, чтобы все-таки повысить качество", ‑ поясняет проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов.

Но бдительность терять не стоит. Новые западные исследования: британский штамм не только более заразен, но и, вероятно, более летален. Данные, правда, предварительные. А штамм, который фиксируют в Бразилии, действительно может уходить от антител и поражать переболевших. Но паниковать рано, говорят ученые.

"Пока этот возбудитель локализован в Южной Америке и в Бразилии. И британский штамм выявлен ‑ у нас только один с человек с таким возбудителем", ‑ подчеркивает исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Но ситуация может измениться. Поэтому ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным.