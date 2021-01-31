Записаться на вакцинацию теперь можно через "Госуслуги"

С сегодняшнего дня все россияне смогут записаться на вакцинацию через "Госуслуги". Раньше такая запись в регионах работала в тестовом режиме.

Сейчас массовая вакцинация от COVID-19 обеспечивается за счёт препарата "Спутник V" центра имени Гамалеи. С марта привиться можно будет вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

Также планируется, что со второй половины марта в гражданский оборот поступят первые серии вакцины центра имени Чумакова. Регистрация этого препарата ожидается в середине февраля.