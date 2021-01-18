На сайте госуслуг с 31 января откроют запись на вакцинацию

С 31 января в России записаться на вакцинацию от COVID-19 сможет любой желающий с помощью портала госуслуг. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Государственный деятель пояснил, что на сайте появится специализированная форма записи. Воспользоваться ей сможет любой гражданин. Записаться можно и через мобильный телефон, не выходя из дома.

Чернышенко отметил, что в регионах уже сейчас запускается запись на вакцинацию. Проходит она в тестовом режиме. При этом Чернышенко призвал граждан обязательно сообщать, если где-то не будет хватать вакцин или возникнут другие проблемы.

Вице-премьер также рассказал, что жители страны после второго этапа прививания смогут получить электронный сертификат о прохождении процедуры.