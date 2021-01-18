18 января в Российской Федерации начинается массовая вакцинация от COVID-19

В декабре 2020 года на территории Российской Федерации началась масштабная вакцинация от коронавируса – возможность сделать прививку появилась у определенных категорий граждан. Согласно национальному календарю прививок в первую очередь вакцинировали от COVID-19 врачей, учителей, социальных работников и граждан, проживающих в организациях социального обслуживания, а также тех, у кого имеются хронические заболевания (сахарный диабет, ожирение, заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем), напоминает РИА Новости.

13 января на совещании с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин заявил, что со следующей недели необходимо переходить к массовой вакцинации от коронавируса всего населения России и подготовить для этого соответствующую инфраструктуру.

15 января вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами подтвердила начало массовой вакцинации с 18 января 2021 года. Голикова отметила, что к настоящему времени в Российской Федерации официально зарегистрированы две вакцины.

В августе 2020 года Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, под названием "Спутник V". Эта вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека. Главными преимуществами препарата являются эффективность, безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позднее была зарегистрирована вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат характеризуют ареактогенность и высочайшая безопасность.

Сейчас в разработке Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова находится еще одна вакцина – цельновирионная (в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию организма). Ожидается, что данный препарат будет зарегистрирован в феврале 2021 года.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал журналистам, что вакцинированный человек гарантированно защищен от тяжелых случаев COVID-19, а также риска проникновения вируса в легкие. Однако при низком уровне антител человек может перенести заболевание в форме, подобной гриппу.

14 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о выпуске в гражданский оборот свыше 1,6 миллиона доз "Спутника V". До конца января ожидается поставка еще 2 миллионов доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Российской Федерации проводится бесплатно и на добровольной основе.