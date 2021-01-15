Ситуация "ровная и спокойная": массовая вакцинация начнется 18-го

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что массовая вакцинация граждан страны от коронавируса начнется в понедельник, 18 января. Ранее соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Татьяна Голикова ожидает, что в программу вакцинации населения также будет включен препарат центра Чумакова. Лекарство уже на подходе.

Государственный деятель обратила внимание на то, что благодаря иммунизации в России заболеваемость управляемыми инфекциями снижалась в сотни тысяч раз, такие примеры есть. К слову, в России не регистрируются случаи полиомиелита, в пять тысяч раз снизилась дифтерия, корь — в тысячу раз, а краснуха в четыре тысячи раз.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что ситуация в стране с COVID-19 является ровной и спокойной по сравнению с другими государствами. Кривая заболеваемости в России достаточно плавная.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице не исключена третья волна коронавруса.

13 января Владимир Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации против COVID-19, подготовив соответствующую инфраструктуру.